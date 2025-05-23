Рост безналичных расчетов продолжается: итоги первого квартала года (инфографика)

В Украине сохраняется тренд на рост доли и объемов безналичных расчетов платежными картами. Об этом свидетельствует статистика использования платежных карт, эмитированных украинскими эмитентами, в течение первого квартала 2025 года, сообщает пресс-служба НБУ .

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Так, количество операций (безналичных и по получению наличных) с использованием платежных карт в Украине и за ее пределами в I квартале 2025 года составило 2 191,3 млн шт., а их сумма — 1 646,5 млрд грн (в I квартале 2024 года было осуществлено 1 950,9 млрд. грн.)

Из них безналичными были 2 086,4 млн. операций на общую сумму 1 073,5 млрд. грн. Это больше на 13,5% и 11,7% по сравнению с I кварталом 2024 года.

95 из 100 операций с карточками — безналичные

Доля безналичных операций в I квартале 2025 года по сумме находилась на уровне 65,2% в общей сумме операций с платежными карточками, по количеству — 95,2% (в I квартале 2024 года эти показатели были ниже и составили 64,5% и 94,2% соответственно).

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в I квартале этого года больше операций с использованием карт по сумме и по количеству приходилось на расчеты в торговой сети (48,8% и 72,9% соответственно). Там было совершено 1521,4 млн операций на сумму 523,6 млрд грн. Оплата товаров и услуг в Интернете — 16,2% по сумме и 14,4% по количеству.

Переводы с карты на карту в I квартале 2025 года составляли менее трети по сумме (28,1%) и меньше десятины по количеству (7,8%). В I квартале 2024 г. было 32,9% по сумме и 8,9% по количеству.

В отчетном периоде средняя сумма одной сделки составляла:

в торговой сети — 344 грн (в I квартале в прошлом году — 327 грн),

с перевода с карты на карту — 1 845 грн (1 931 грн),

по оплате товаров и услуг в сети Интернет — 580 грн. (541 грн.).

Платежная инфраструктура и количество бесконтактных карт растет

Количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сетях в марте по сравнению с началом года выросло на 4,1% (до 517 тыс. шт.), а количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, — на 5,3% (до 546 тыс. шт.).

Банкоматная сеть с начала года снизилась почти на 1% и насчитывала 15,6 тыс. банкоматов.

По итогам марта 2025 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 137,5 млн шт. Это на 4% больше по сравнению с началом этого года. Количество платежных карт, с которыми ежемесячно совершались расходные операции, возросло на 1% - до 59,5 млн шт. (по состоянию на 01.01.2025 — 58,8 млн. шт.).

Общее количество бесконтактных платежных карточек по итогам марта также возросло — на 1% по сравнению с началом года. В общей сложности более половины (почти 60%) активных платежных карт в марте — это бесконтактные карты.

Также популярны среди украинцев остаются токенизированные платежные карты, их количество с начала года выросло на 2% (до 16,8 млн шт.). Среди всех активных карточек токенизирована почти каждая третья (28,2%).

Как следствие, все меньшая часть операций осуществляется в торговой сети с физическим считыванием данных с носителя карты. В I квартале этого года она составила 3,1% по сумме и 2,2% по количеству (в I квартале 2024 года — 7% и 5,8% соответственно).

Остальные операции были бесконтактными (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов). Их сумма в I квартале 2025 составила 507,2 млрд грн (в I квартале 2024 года — 403 млрд грн).