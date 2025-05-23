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23 мая 2025, 11:00 Читати українською

Kraken анонсировала токенизированные акции США на Solana, World продала токены WLD на $135 млн: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Казахстан легализует криптообменники и введет регулирование цифровых активов

Национальный банк Казахстана сообщил о сотрудничестве с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка по легальной и контролируемой работе криптоиндустрии, в частности, криптообмена валют на фиат и предоставление провайдерам таких услуг лицензии Нацбанка.

Легализация криптообменников позволит им официально обменивать криптовалюты на фиат, получив лицензию Нацбанка. Регулятор будет устанавливать список разрешенных криптоактивов.

Кроме того, платформы, работающие в Международном финансовом центре Астаны, сохранят отдельную юрисдикцию, но будут взаимодействовать с новыми лицензированными криптопровайдерами.

Также вводится регулирование обращения цифровых финансовых активов (ЦФА) — цифровых инструментов, имеющих реальное обеспечение (деньги, финансовые активы и т. п.) и выпускаемых легальными эмитентами. Среди них:

  • стейблкоины, обеспеченные деньгами;
  • ЦФА, подтверждающие права на финансовые активы;
  • цифровые аналоги традиционных инструментов (облигации, акции, векселя).

Регулирование базируется на международных стандартах, в частности, рекомендациях Международной группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, Международной организации комиссий по ценным бумагам, Международному валютному фонду, а также на практиках Евросоюза (регламента MiCA), ОАЭ, Сингапура, Швейцарии и Гонконга.

World продала токены WLD на $135 миллионов

Компания World (ранее Worldcoin) продала токены WLD на $135 млн. Соглашение было заключено по рыночным ценам, покупателями стали Andreessen Horowitz и Bain Capital Crypto — одни из первых инвесторов Worldcoin, а также Selini Capital, Mirana Ventures и Arctic Digital.

Средства будут направлены на удовлетворение растущего спроса на World ID, в частности на подтверждение личности через Orb, а также на масштабирование инфраструктуры World в США и других странах.

Сеть World насчитывает более 26 млн зарегистрированных пользователей более чем в 160 странах. Из них более 12,5 млн. прошли биометрическую верификацию через сканер радужной оболочки глаза Orb.

Kraken анонсировала токенизированные акции США на Solana

Криптовалютная биржа Kraken анонсировала запуск xStocks — линейки из более 50 токенизированных американских ETF и акций Solana. В список войдут Apple, Nvidia и Tesla, а также SPDR S&P 500 ETF. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Партнер Kraken — швейцарская компания Backed Finance — будет отвечать за поддержку полного обеспечения xStocks. Предполагается, что токены всегда можно будет обменять на денежный эквивалент активов, а торговля будет происходить круглосуточно.

Разработчики предполагают, что в будущем xStocks можно будет торговать на других платформах и использовать в качестве залога в криптокредитах.

В течение следующих недель эти активы будут поэтапно запускаться за пределами США — в Европе, Латинской Америке, Африке и Азии.

Kraken обслуживает пользователей из Украины, однако в сообщениях компании напрямую не указывается, будет ли доступна линейка xStocks.

Strategy планирует привлечь еще более $2 миллиарда для инвестиций в биткоин

Компания Strategy (ранее MicroStrategy) планирует выпустить привилегированные акции класса, А (STRF) на сумму в $2,1 млрд. Средства пойдут на общекорпоративные цели и дополнительные инвестиции в биткоин.

Эмиссия будет проведена в рамках соглашения о продаже, которое Strategy заключила с рядом контрагентов — TD Securities, Barclays Capital и The Benchmark Company.

Речь идет о выпуске привилегированных бессрочных акций класса, А (Perpetual Strife Preferred Stock, STRF) с годовой ставкой в 10%.

Дивиденды по ним выплачиваются ежеквартально исключительно в денежной форме. Компания заявила, что на момент регистрации проспекта в обращении находилось 8,5 млн STRF.

Вырученные средства компания намерена направить на общекорпоративные цели. Это предполагает приобретение дополнительных биткоинов, а также пополнение оборотного капитала.

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Источник: Минфин
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