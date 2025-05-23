Отчет Bitget Wallet: криптокошельки становятся универсальными финансовыми центрами

После ребрендинга и презентации дорожной карты на 2025 год, новый Onchain-отчет Bitget Wallet показывает: пользователи все чаще используют кошельки не только для хранения, но и для торговли, заработка и платежей — особенно в регионах с приоритетом на мобильные технологии и слабой банковской инфраструктурой.

Bitget Wallet, ведущий некастодиальный криптокошелёк, опубликовал отчет Onchain Report: Crypto Wallet Use Cases — всестороннее исследование, посвященное тому, как пользователи из разных поколений и регионов взаимодействуют с криптокошельками. Документ выходит вскоре после обновления фирменного стиля Bitget Wallet и анонса стратегии Everyday Crypto Wallet на 2025 год, направленной на то, чтобы дать пользователям возможность торговать, зарабатывать, платить и открывать новое — всё в рамках одного приложения.

Компания недавно преодолела отметку в 80 миллионов пользователей по всему миру, продемонстрировав рост в300% за год, что укрепляет её позиции как одного из самых популярных решений для самостоятельного хранения криптоактивов.

В отчете, основанном на опросе 4 599 пользователей кошельков по всему миру, подчеркивается, что криптокошельки эволюционировали от простых инструментов хранения до полноценных центров для жизни в onchain-пространстве. Почти половина респондентов используют кошелек для торговли (48%), получения наград (46%) и платежей (40%). Также популярны стейкинг и фарминг (37%), отслеживание рыночных трендов (35%) и поиск новых токенов (33%). Около трети пользователей также взаимодействуют с DApps напрямую через кошелек.

Особую активность демонстрирует поколение Z, особенно в части криптоплатежей (43%). В отчете отмечаются ярко выраженные региональные особенности: от активного использования кошельков для денежных переводов вАфрике и Юго-Восточной Азии, до стратегии доходности в Латинской Америке и долгосрочного хранения в Восточной Азии.

«Люди больше не используют кошельки только для хранения и перевода крипты — они используют их для жизни в Web3. Этот отчет подтверждает: кошелек — это уже центр цифровой активности. От переводов до доходности и анализа рынка — все происходит через кошельки, потому что именно там создается будущее Web3», — отметил Элвин Кан (Alvin Kan), операционный директор Bitget Wallet.

Эта трансформация отражает растущий интерес к универсальным решениям, особенно в развивающихся странах, где традиционные финансовые услуги ограничены. Так, в Африке 53% пользователей используют кошельки преимущественно для переводов, а в Юго-Восточной Азии — 60%. В этих регионах также фиксируется высокая активность в части вознаграждений и платежей, что указывает на использование кошельков в повседневной финансовой жизни, где традиционные валютные каналы нестабильны.

В более развитых странах наблюдаются другие тренды: в Восточной Европе криптокошельки популярны для P2P-переводов и розничных платежей (41%),в Восточной Азии — для долгосрочного хранения (44%) и получения дохода (42%). В Западной Европе и Северной Америке преобладает торговля и участие в onchain-программах вознаграждений.

Эти выводы соответствуют стратегическому курсу Bitget Wallet, сфокусированному на создании полноценного опыта Web3 вокруг четырех функций: Trade, Earn, Pay и Discover. В рамках платформы уже доступны Super DEX для кроссчейн-обмена, Alpha для анализа токенов в реальном времени и Simple Mode для упрощенного входа. В разработке находятся Earn Vaults и дашборды для получения пассивного дохода. Bitget Wallet также станет единственным кошельком с самохранением, предлагающим максимальную гибкость платежей — через QR-коды, криптокарты и встроенный магазин с покупками у более чем300 мировых брендов, включая Amazon, Google Play и Shopee.

Поддерживая более 130 блокчейнов и имея страховой фонд на $300 млн, платформа продолжает инвестировать в удобные, безопасные и ориентированные на мобильность инструменты, приносящие реальную пользу пользователям Web3. В рамках инициативы Crypto for Everyone Movement, Bitget Wallet сотрудничает с сотнями партнеров для продвижения массового внедрения через образование, интеграции и реальную полезность. Также запущена кампания на $1 млн по стимулированию использования кошелька и привлечению новой волны пользователей по всему миру.

Полная версия отчета Onchain Report: Crypto Wallet Use Cases доступна в блоге Bitget Wallet.