Курс валют на 23 мая: евро в банках подешевел на 5 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже вырос на 2 копейки. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже не изменился.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже вырос на 1 копейку. Евро в покупке подешевел на 1 копейку, а в продаже подорожал на 1 копейку.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,12−41,76 грн. Евро покупают за 46,60 грн, а продают за 47,30 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,40−41,46, евро — 46,94−47,11 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,49−41,52 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,94−46,96 грн/евро.

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