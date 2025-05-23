Украина призывает ЕС присоединиться к финансированию ВСУ

Украина обратилась к западным партнерам с предложением совместного финансирования Вооруженных Сил и интеграции украинской армии в европейскую оборонную систему. Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко по результатам поездки в Канаду, где состоялась встреча финансового блока «Большой семерки» (G7).

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«Ключевая тема, которую поднимали с партнерами — пути обеспечения финансовых потребностей Украины на 2026 год. Сейчас ведем диалог о возможности интеграции украинского военного потенциала в оборонную систему Европы», — заявил Марченко.

По его словам, такое решение имеет ряд стратегических преимуществ для Украины, в частности сохранение финансовой стабильности в 2026 году и в дальнейшем, а для ЕС — обеспечение безопасности от потенциальной российской агрессии, поскольку украинская армия имеет весь необходимый для этого опыт.

Министр финансов Украины подчеркнул, что расходы на обеспечение украинских вооруженных сил для безопасности Европы составят небольшую долю ВВП ЕС. Она может быть распределена между странами, готовыми присоединиться к инициативе, и включена в расчет оборонных расходов в соответствии с обязательствами этих стран перед НАТО.

«Учитывая военные риски, Европа уже ищет пути укрепления обороны, в частности, из-за увеличения численности военного персонала. Но развитие подобного потенциала потребует лет и значительных ресурсов. Интеграция украинских вооруженных сил — действенное решение, имеющее экономические преимущества для стран-партнеров», — добавил Марченко.