За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 050 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 978 700 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 22 мая: 1 050 российских оккупантов, 2 танка и 148 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 978700 (+1050) человек,
- танков — 10841 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 22575 (+1) ед,
- артиллерийских систем — 28165 (+43) ед,
- РСЗО — 1390 (+2) ед,
- средства ПВО — 1167 (+0) ед,
- самолетов — 372 (+0) ед,
- вертолетов — 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 36945 (+148),
- крылатые ракеты — 3197 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 49407 (+139) ед,
- специальная техника — 3895 (+0).
Источник: Минфин
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