К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро подешевел на 9 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 22 мая: доллар на межбанке подорожал на 5 копеек
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Открытие 22 мая
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Закрытие 22 мая
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Изменения
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41,44/41,49
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41,49/41,52
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5/3
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46,92/46,97
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46,83/46,85
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9/12
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,17−41,74 грн. Евро покупают за 46,65 грн, а продают за 47,30 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,40−41,45, евро — 46,95−47,10 грн.
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Источник: Минфин
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