Украинцы стали вдвое реже переоборудовать авто на газ

В апреле 2025 года в Украине было зарегистрировано 931 установка газобаллонного оборудования (ГБО) на легковые автомобили, что на 7,4% меньше, чем в марте, и почти вдвое меньше, чем год назад — в апреле 2024 года таких переоборудований было 1754. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Спрос на ГБО: динамика проседает

Наивысшую активность украинских водителей в переоборудовании своих автомобилей на газ наблюдали летом прошлого года. В июне 2023 года был установлен рекорд — 2253 ГБО-системы, данные о которых были официально внесены в свидетельства о регистрации в сервисных центрах МВД.

С осени показатели стали спадать, зимой провалились ниже 1 000 регистраций, и до сих пор выглядит так, что этот рынок не дает особых надежд на рост.

На какие авто чаще всего ставили газ в апреле

Переоборудованием охвачены как бюджетные модели, так и авто (часто из США) среднего ценового сегмента.

Топ-10 моделей, на которые наиболее часто устанавливали ГБО:

Toyota Camry — 29 шт.

Nissan Rogue — 26 шт.

Jeep Compass — 24 шт.

Skoda Octavia — 22 шт.

Jeep Cherokee — 21 шт.

Volkswagen Passat — 21 шт.

Mitsubishi Outlander — 19 шт.

Toyota RAV4 — 18 шт.

Daewoo Lanos — 17 шт.

Volkswagen Golf — 17 шт.

Удобство

LPG для авто не такой уж дешевый, как был год назад, однако все еще выгоднее бензина. По состоянию на конец апреля средняя цена сжиженного газа на АЗС составляет 34,80 грн/л, тогда как в начале года она достигала 37 грн/л. Для сравнения, весной прошлого года на стелах АЗС можно было видеть ценники около 26,50 грн/л.

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями