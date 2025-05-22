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22 мая 2025, 16:22 Читати українською

Bitcoin Pizza Day на OKX: вкусные вознаграждения для сообщества

Криптовалютная биржа OKX празднует знаковую дату для всего криптосообщества — 15 лет с момента первой покупки за биткоин. 22 мая 2010 года программист Ласло Хейниц обменял 10 000 BTC на две пиццы, сделав первый шаг к признанию криптовалют в качестве платежного средства. В честь этой памятной даты OKX запустила несколько акций с призовым фондом в 500 000 USDT.

Криптовалютная биржа OKX празднует знаковую дату для всего криптосообщества — 15 лет с момента первой покупки за биткоин. 22 мая 2010 года программист Ласло Хейниц обменял 10 000 BTC на две пиццы, сделав первый шаг к признанию криптовалют в качестве платежного средства.

Призовой фонд в 500 000 USDT для новых пользователей

Все новые пользователи OKX, которые зарегистрируются на бирже, присоединятся к майской кампании и совершат сделку на сумму от 1 USDT, получат шанс выиграть часть призового фонда в 500 000 USDT. В ходе кампании участники будут получать свои «кусочки пиццы» — вознаграждения, размер которых будет расти с увеличением количества участников акции. Кампания уже стартовала и продлится до 3 июня 2025 года, а вознаграждения будут начислены в течение 30 рабочих дней после ее завершения.

OKX будет угощать пиццей всю неделю

В рамках празднования OKX также запускает всемирную акцию для всех участников сообщества ОКХ. До 28 мая 2025 года каждый опубликующий фото с пиццей на фоне логотипа OKX сможет получить 15 USDT — символическое возвращение стоимости пиццы. Инициатива проходит в рамках программы активностей для сообщества, призванной поддержать криптокультуру и поощрить участие пользователей в тематических событиях. Присоединяйтесь к празднованию и поддержите криптотрадицию вместе с OKX!

За всеми новостями и обновлениями можно следить в Telegram-канале на бирже и на официальном сайте ОКХ.

О OKX

OKX — одна из ведущих глобальных криптобирж, которой доверяют более 60 миллионов пользователей по всему миру. Биржа известна как один из самых быстрых и надежных криптосервисов в мире.

OKX является официальным партнером топовых спортивных брендов, включая чемпиона Английской Премьер-лиги Manchester City FC, команды McLaren Formula 1 и олимпийского спортсмена Скотти Джеймса. Компания стремится усовершенствовать опыт болельщиков, открывая новые возможности для привлечения.

Узнайте больше о OKX, загрузив наше приложение или посетив сайт okx.com.

Источник: Минфин
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