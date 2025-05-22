Корреляция блокчейна и энергетики открывает трейдерам новые точки входа

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 мая 2025, 15:57 Читати українською

Корреляция блокчейна и энергетики открывает трейдерам новые точки входа

Майнинг криптовалют и энергетика формируют сложную и динамичную экосистему, где события в одной отрасли неизбежно отражаются на другой. Аналитики XFINE проанализировали ключевые механизмы этого взаимодействия и выделили закономерности, которые могут быть полезны трейдерам, работающим как с цифровыми валютами, так и с активами энергетического сектора.

Майнинг криптовалют и энергетика формируют сложную и динамичную экосистему, где события в одной отрасли неизбежно отражаются на другой.

Алгоритмы Proof-of-Work, лежащие в основе Bitcoin и ряда других криптовалют, делают энергопотребление критически важным фактором их функционирования. По оценкам экспертов XFINE, на майнинг BTC приходится до 0,5% мирового потребления электроэнергии — сопоставимо с целыми странами вроде Аргентины или Швеции. Именно поэтому рост цен на энергоносители может заметно повлиять на рентабельность майнинга.

Взаимосвязь между криптовалютным и энергетическим рынками проявляется в следующем: рост цен на электроэнергию увеличивает себестоимость майнинга, что снижает хешрейт сети, приводит к сокращению эмиссии новых монет и, как следствие, может способствовать росту цены биткоина. По данным XFINE, при росте стоимости электричества на 10% себестоимость добычи BTC увеличивается примерно на 6−8%. Если при этом рыночная цена монеты падает ниже уровня рентабельности, часть майнеров вынуждена отключать оборудование, тем самым снижая предложение на рынке.

Такой эффект был особенно заметен в конце 2022 года, когда энергокризис в Европе привел к отключению ряда майнинговых мощностей в Германии и Нидерландах. В результате хешрейт Ethereum Classic снизился на 18%, что стало тревожным сигналом для трейдеров.

После того, как Китай запретил майнинг в 2021 году, значительная часть ферм переместилась в США, Казахстан и Россию. Это изменило географию энергопотребления и локально перегрузило энергосистемы. В Техасе майнинговые компании заключают специальные договоры с поставщиками энергии: они получают скидки при условии, что смогут оперативно отключаться в периоды пиковых нагрузок. Такие механизмы позволяют поддерживать баланс в энергосети и одновременно создают новую точку для анализа трейдерами — устойчивость работы майнинга в таких регионах становится частью оценки ликвидности и будущей волатильности криптовалютного рынка.

Когда цена Bitcoin резко растет, добыча становится более прибыльной, фермы увеличивают активность, а потребление энергии возрастает. На этом фоне акции локальных энергетических компаний могут демонстрировать рост. Аналитики XFINE зафиксировали, что после халвинга в 2020 году, когда цена BTC пошла к историческим максимумам, акции некоторых энергетических компаний в Техасе подорожали на 15−20%.

При этом надо учитывать, на индустрию продолжает расти давление со стороны экологических организаций и ESG-фондов. Высокое энергопотребление вызывает критику, что стимулирует переход на возобновляемые источники энергии. В Исландии и Норвегии фермы уже сейчас работают на гидро- и геотермальных станциях. В США появляются кластеры вокруг солнечных и ветровых электростанций, а Сальвадор стремится использовать для майнинга энергию вулканов. Этот сдвиг не только снижает углеродный след, но и открывает новый инвестиционный сегмент: компании, внедряющие «зеленый» майнинг, получают доступ к экологически ориентированным капиталам и повышают собственную устойчивость.

Понимание этих взаимосвязей открывает возможности для создания комплексных торговых стратегий. Мониторинг хешрейта, анализ локальных энергетических кризисов, сезонных колебаний цен на электричество и перехода к экологически чистой генерации становятся не просто фоном, а полноценными торговыми сигналами. Опытные трейдеры уже сейчас активно используют эти данные для оценки настроений на крипторынке и точного выбора момента входа в рынок.

Таким образом, глубокое понимание взаимосвязи между криптовалютами и энергетикой дает трейдерам XFINE стратегическое преимущество: они могут принимать решения, основанные не только на графиках и объемах, но и на фундаментальных макрофакторах, определяющих устойчивость и перспективы всей цифровой экономики.

Аналитический отдел XFINE

Источник: Минфин
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами