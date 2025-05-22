По итогам 2024 года уровень «серого импорта» в Украине достиг самого низкого показателя

По итогам 2024 года уровень «серого импорта» в Украину достиг самого низкого показателя за все годы наблюдений — 11,6%. Такую среднюю оценку дали украинские экспортеры и импортеры в рамках IX волны ежегодного опроса.

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Серый импорт — это товары, которые попадают в страну с нарушением таможенных правил.

Его последствия ощущают все: уменьшение поступлений в бюджет, давление на легальный бизнес, снижение безопасности потребителей. Поэтому его минимизация — это настоящий показатель происходящих изменений.

Так, по оценкам бизнеса, в 2018 году доля серого импорта составляла 25,3%. С тех пор средний показатель уменьшился более чем вдвое, что свидетельствует о значительном сокращении нелегального сегмента на рынке (в 2020 году — 24,2%, в 2021 — 21,1%, в 2022 — 17,3%, в 2023 — 13,4%, а в 2024).

Сохранить положительную динамику удалось благодаря внедрению современных технических средств таможенного контроля и развитию международного взаимодействия.

Отдельной важной составляющей является сотрудничество таможни с бизнесом, направленное на совместное создание честной и предполагаемой среды для внешнеэкономической деятельности.