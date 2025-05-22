80% американцев поддерживают идею частичного перевода золотых резервов США в биткоин

Четыре из пяти американцев выступают за частичное перевод золотого резерва США в биткоин . Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного проектом Nakamoto среди 3345 респондентов, пишет Incrypted.

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Что известно

Согласно данным опроса, наиболее популярным ответом стал уровень в 10% — именно столько актива респонденты в среднем готовы заменить биткоином. Большинство участников выбрали диапазон от 1% до 30% от общего объема.

Из графика также следует, что поддержка идеи уменьшается с возрастом. Младшие респонденты склонны поддерживать более высокую долю биткоина в золотом резерве, тогда как среди старших возрастов уровень желаемой конверсии постепенно снижается.

Напомним

В начале мая 2025 года губернатор Аризоны Кэти Хоббс подписала законопроект № 2749 для защиты цифровых активов и создания резервного биткоин-фонда.

Также недавно ирландский боец смешанных единоборств Конор Мак-Грегор призвал создать стратегический биткоин-резерв в Ирландии.