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22 мая 2025, 16:24 Читати українською

80% американцев поддерживают идею частичного перевода золотых резервов США в биткоин

Четыре из пяти американцев выступают за частичное перевод золотого резерва США в биткоин. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного проектом Nakamoto среди 3345 респондентов, пишет Incrypted.

Четыре из пяти американцев выступают за частичное перевод золотого резерва США в биткоин.
Фото: depositphotos

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Что известно

Согласно данным опроса, наиболее популярным ответом стал уровень в 10% — именно столько актива респонденты в среднем готовы заменить биткоином. Большинство участников выбрали диапазон от 1% до 30% от общего объема.

Из графика также следует, что поддержка идеи уменьшается с возрастом. Младшие респонденты склонны поддерживать более высокую долю биткоина в золотом резерве, тогда как среди старших возрастов уровень желаемой конверсии постепенно снижается.

Напомним

В начале мая 2025 года губернатор Аризоны Кэти Хоббс подписала законопроект № 2749 для защиты цифровых активов и создания резервного биткоин-фонда.

Также недавно ирландский боец смешанных единоборств Конор Мак-Грегор призвал создать стратегический биткоин-резерв в Ирландии.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zzzachary
zzzachary
22 мая 2025, 16:56
#
Згідно з даними опитування Київськимміжнародним інститутом соціології КМІС 81% американців підтримують ідею часткового переведення золотих резервів США у Гривню, 99% американців за те щоб надати Україні систему THAAD !))))
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