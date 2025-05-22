monobank теперь выдает КЭПы

В приложении monobank теперь можно получить квалифицированную электронную подпись (КЭП). Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский .

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«Это сообщение является официальным подтверждением того, что мы теперь издаем monoКЕПы. Можете делать ключ за минуту, а подписывать за секунды прямо в приложении», — говорится в сообщении.

Напомним, КЭП применяется для официального подтверждения личности в электронной среде. Его основное предназначение — обеспечение юридической силы электронных документов.

Основные сферы применения КЭП: