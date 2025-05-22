В приложении monobank теперь можно получить квалифицированную электронную подпись (КЭП). Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
monobank теперь выдает КЭПы
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
«Это сообщение является официальным подтверждением того, что мы теперь издаем monoКЕПы. Можете делать ключ за минуту, а подписывать за секунды прямо в приложении», — говорится в сообщении.
Напомним, КЭП применяется для официального подтверждения личности в электронной среде. Его основное предназначение — обеспечение юридической силы электронных документов.
Основные сферы применения КЭП:
- представление отчетности в госорганы;
- электронное декларирование;
- заключение электронных договоров;
- вход в государственные электронные сервисы;
- участие в публичных закупках;
- ведение кадрового электронного документооборота;
- банковские операции и открытие счетов онлайн.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1