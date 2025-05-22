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22 мая 2025, 13:55 Читати українською

Долги киевлян за отопление и горячую воду превысили 7 миллиардов

Общий долг киевлян за потребленные услуги отопления и горячего водоснабжения превышает 7 млрд. грн. Об этом сообщил директор структурного подразделения «Энергосбыт» коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.

Общий долг киевлян за потребленные услуги отопления и горячего водоснабжения превышает 7 млрд.
Фото: НБУ

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Он также отметил, что гражданам, которые накопили значительную задолженность и игнорируют любые механизмы ее погашения, Киевтеплоэнерго вынуждено будет применять практику судебных исков.

Несмотря на то, что большинство киевлян регулярно оплачивают коммунальные услуги, системные должники продолжают игнорировать собственные финансовые обязательства. Это происходит на фоне дефицита средств предприятий теплокоммунэнерго, что связано с тарифами на тепло, которые не менялись шесть лет и ниже сегодня на 45−50% реальной стоимости услуг", — отметил Лопатин.

Он добавил, что Мы рассматриваем любые варианты и даем возможность должнику платить долг по частям

По его словам, Киевтеплоэнерго вынуждено подавать в суд, чтобы взыскать задолженность с тех должников, которые годами игнорируют платежки. Многие — владельцы элитного жилья или нескольких квартир, материальное положение которых позволяет оплачивать коммунальные услуги.

Наибольшие задолженности

По состоянию на начало мая в Киеве зафиксировано два долга-антирекорда. Да, элитная квартира на пр. Владимира Ивасюка, 24 (Оболонская набережная) площадью 175 м² накопила долг более 310 тыс. грн. К должнику применены штрафные санкции в размере 48 тыс. грн. Так что сумма к уплате составляет почти 360 тыс. грн.

Еще одно элитное жилье 171 м² на Днепровской набережной, 14-б не платит коммуналку и должно предприятию 330 тыс. грн. Штрафные санкции составили более 50 тысяч. грн. Должник должен оплатить Киевтеплоэнерго более 380 тыс. грн.

Подобные и другие дела Киевтеплоэнерго сразу передает в суд. Для принудительного исполнения решения суда предприятие обращается в исполнительную службу. Тогда должник дополнительно платит исполнительный сбор — 10% от общей суммы задолженности.

В общем, в случае принудительного взыскания переплата составит на 25% больше суммы долга. Возможен арест счетов и имущества.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
22 мая 2025, 15:44
#
Еще больше тарифы, на это и расчёт.
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