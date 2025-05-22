США анонсировали запуск программы «золотых карт» в ближайшие дни

Состоятельные иностранцы смогут в ближайшие дни зарегистрироваться для участия в программе, позволяющей получить вид на жительство в США за $5 млн, сообщил министр торговли Говард Лютник на мероприятии, организованном изданием Axios.

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Что известно

В течение недели заработает сайт Trumpcard.gov, где можно подать заявку на покупку «золотой карты», заявил Лютник. По мнению министра, прибрести ее захочет любой, у кого нет американского гражданства, но «есть финансовые возможности».

Таким людям не помешает «план Б» на случай, если «произойдет что-то плохое», считает глава Минторга: «Вы прибудете в аэропорт в Америке, и сотрудник иммиграционной службы скажет вам: «Добро пожаловать домой».

Предыстория

Президент Дональд Трамп анонсировал продажу «золотых карт» в конце февраля. Они призваны заменить правительственную программу по выдаче иммиграционных виз EB-5, для получения которых требуются инвестиции в размере $1,8 млн.

По словам Лютника, «золотые карты» могут помочь погасить федеральный долг США, который составляет более $36 трлн. «Если заплатят 200 тыс. человек, это будет триллион долларов. Это окупит все», — сказал он.

Трамп рассчитывает, что проданы будут более миллиона карт. Отвечая на вопрос о том, смогут ли их приобрести российские бизнесмены, республиканец заявил: «Да, возможно. Я знаю несколько российских олигархов, которые являются очень милыми людьми».