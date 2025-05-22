Telegram впервые вышел в прибыль, заработав $540 млн

Telegram по итогам 2024 года впервые вышел в прибыль, заработав $540 млн. Об этом сообщает Financial Times.

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Доходы компании достигли $1,4 млрд в 2024 году, по сравнению с $343 млн годом ранее.

Предыдущий, 2023 год, компания завершила с убытком в $173 млн.

Telegram планирует достичь доходов в размере $2 млрд в 2025 году, что на 46% больше, чем в предыдущем году. Компания также стремится достичь $720 млн прибыли в следующем году.

По информации источников Financial Times, компания предоставила информацию о прибыли накануне запуска выпуска облигаций.

По условиям инвесторы получат право выкупа акций со скидкой 20% в случае выхода Telegram на IPO.