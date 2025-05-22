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22 мая 2025, 11:53 Читати українською

OpenAI покупает стартап дизайнера iPhone за $6,5 млрд

Компания OpenAI покупает стартап IO бывшего топ-менеджера Apple, дизайнера iPhone Джони Айва за $6,5 млрд, сообщил глава OpenAI Сэм Альтман в совместном с Айвом интервью The New York Times.

Компания OpenAI покупает стартап IO бывшего топ-менеджера Apple, дизайнера iPhone Джони Айва за $6,5 млрд, сообщил глава OpenAI Сэм Альтман в совместном с Айвом интервью The New York Times.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известноСделка будет полностью оплачена акциями и станет крупнейшей в истории OpenAI.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Сделка будет полностью оплачена акциями и станет крупнейшей в истории OpenAI. По словам Альтмана и Айва, она направлена на выпуск нового семейства продуктов для эры универсального искусственного интеллекта (УИИ, компьютерная программа с интеллектом на уровне человеческого).

OpenAI уже владеет 23% IO после заключенной в конце прошлого года между ними сделки, говорят источники NYT. Теперь ей нужно выплатить около $5 млрд за оставшуюся долю. Также в минувшем году в IO инвестировал фонд стартапов OpenAI.

Айв и его команда в составе порядка 55 инженеров и исследователей перейдут в OpenAI. Его дизайн-студия LoveFrom будет отвечать за креативную и дизайнерскую работу в компании и проектировать аппаратное обеспечение, которое поможет людям лучше взаимодействовать с УИИ. При этом LoveFrom останется независимой и продолжит работать над проектами, не относящимися к OpenAI.

Альман и Айв отказались уточнить NYT, как будут выглядеть и работать новые устройства, но сказали, что рассчитывают представить подробности в следующем году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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