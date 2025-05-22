Курс валют на 22 мая: доллар в банках подешевел, евро — подорожал

В четверг на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро подорожал на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 1 копейку в покупке и 2 копейки в продаже. Евро в покупке подорожал на 5 копеек, а в продаже не изменился.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,15−41,80 грн. Евро покупают за 46,62 грн, а продают за 47,32 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,38−41,45, евро — 47,00−47,15 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,44−41,49 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,92−46,97 грн/евро.

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