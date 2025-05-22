За первый квартал 2025 года в Украину было импортировано 20,1 тыс. легковых электромобилей (BEV) Это почти на треть больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата.
Электромобильный бум: импорт в Украину резко вырос в 2025 году
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Рынок электромобилей
Общая таможенная стоимость этих авто составила $355,5 млн.
Из этого количества новыми были 4,4 тыс. авто. (+12%), а 15,7 тыс. — б/у (+39%). Львиная доля новых электромобилей (93%) была завезена из Китая.
Лидером по поставкам подержанных электромобилей были США (38%).
Источник: Минфин
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