За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 870 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 977650 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 21 мая: 870 российских оккупантов, 4 танка и 105 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 977 650 (+870) человек,
- танков — 10839 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 22574 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 28122 (+32) ед,
- РСЗО — 1388 (+0) ед,
- средства ПВО — 1167 (+0) ед,
- самолетов — 372 (+0) ед,
- вертолетов — 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 36797 (+105),
- крылатые ракеты — 3197 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 49268 (+99) ед,
- специальная техника — 3895 (+0)
Источник: Минфин
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