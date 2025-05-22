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22 мая 2025, 9:59 Читати українською

В Турции растут опасения «жесткой посадки» на фоне масштабных убытков компаний

Половина турецких компаний, раскрывающих отчетность, сообщили о чистом убытке в первом квартале, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на подсчеты местного брокера Bizim Menkul.

Половина турецких компаний, раскрывающих отчетность, сообщили о чистом убытке в первом квартале, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на подсчеты местного брокера Bizim Menkul.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиДеталиЗа год их число только увеличилось.
Фото: depositphotos

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали

За год их число только увеличилось. Из 569 компаний 269 были убыточны — год назад таких было 206.

«Турецкие компании, которые когда-то поддерживали возвращение центрального банка к ортодоксальной денежно-кредитной политике, теперь сообщают о широкомасштабных убытках, поскольку стоимость заимствований приближается к 50%, а опасения жесткой посадки растут», — отмечает Bloomberg.

Одновременно у публичных обществ, входящих в биржевой индекс Турции BIST 100, значительно сократилась маржа — отношение прибыли к выручке. К концу марта 2025 года она достигла 4,1%, что примерно вчетверо меньше, чем по итогам первого квартала 2024 года (16,6%), следует из данных Bloomberg.

Показатель достиг минимумов со времени пандемии коронавируса, с конца 2020 года, когда маржа составляла 2,9%.

Ранее экономисты Bank of America предупредили о возможной «жесткой посадке» турецкой экономики, пишет издание, — то есть рецессии, вызванной борьбой Центробанка с ростом инфляции.

Индекс деловой активности (PMI) в производстве остается ниже нейтральной отметки 50 в течение 13 месяцев подряд, а экономическая уверенность упала до самого низкого уровня с сентября. Хотя не все индикаторы указывают на риски спада, оговаривается издание. Так, уровень безработицы остается на исторических минимумах.

Помимо внутриполитической нестабильности и сохраняющейся волатильности на финансовом рынке, регулятор столкнулся и с внешнеэкономическими рисками — пошлинами нового президента США Дональда Трампа. Ставка овернайт-кредитования при этом выросла с 46% до 49%, что, как отмечает Bloomberg, фактически вернуло процентные ставки на уровень годовой давности.

По прежним прогнозам Центробанка инфляция должна замедлиться до 24% к концу года. Однако ее текущая траектория не обнадеживает экспертов. В апреле годовая инфляция снизилась незначительно, с 38,1% лишь до 37,9%. По оценкам экономиста Bloomberg Economics Сельвы Бахар Базики, на завтрашнем заседании турецкий ЦБ повысит прогноз по годовой инфляции в декабре до 25−27%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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