ЕЦБ назвал основные риски для финансовой стабильности еврозоны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал майский обзор финансовой стабильности за 2025 год, в котором подробно проанализировал ключевые угрозы для экономики еврозоны. Главными рисками, по мнению авторов доклада, стали геополитическая напряженность, торговые войны, криптовалюты и последствия демографического старения.

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Геополитика и торговые конфликты

По оценке ЕЦБ, геополитическая неопределенность и торговые конфликты стали наиболее выраженными рисками. Резкое введение США повышенных импортных тарифов в апреле 2025 года вызвало серьезные колебания на финансовых рынках и распродажи рискованных активов, подобных которым не было с начала пандемии COVID-19.

В частности, евроиндекс EURO STOXX 50 рухнул более чем на 8% сразу после объявления тарифов, однако затем восстановился после введения 90-дневной паузы на тарифы.

ЕЦБ предупреждает, что хотя прямые торговые барьеры пока не привели к полномасштабной торговой войне, «риск значительного ухудшения перспектив мирового экономического роста, инфляции и цен на активы сохраняется».

Беспокойство инвесторов играет против рынка

ЕЦБ отмечает тревожный тренд: инвесторы стали отходить от традиционных активов-убежищ — доллара и казначейских облигаций США. Согласно отчету банка, с начала 2025 года наблюдается резкое сокращение притока капитала в казначейские облигации США и долларовые активы, что свидетельствует о нетипичном поведении инвесторов. Вместо этого вырос спрос на альтернативные активы, такие как золото и криптовалюты, что приводит к нестандартным движениям на рынках. В результате волатильность индекса VIX достигла в апреле 2025 года уровня 35 пунктов, что более чем на 40% выше среднего значения за последние пять лет, хотя затем показатель несколько снизился до 22 пунктов.

Эти «нетипичные сдвиги», по мнению ЕЦБ, могут сигнализировать о «фундаментальной смене режима» на мировых финансовых рынках, что несет далеко идущие последствия. Как отмечается в докладе, инвесторы проявляют признаки самоуверенности, игнорируя предупреждения о возможности реализации негативных сценариев.

Бюджетные риски еврозоны

Авторы обзора указали на усиление бюджетных рисков в еврозоне из-за роста расходов на оборону и инфраструктуру. Средний госдолг региона остается высоким (около 85% ВВП), и любые шоки могут вызвать серьезные проблемы с долговой устойчивостью. Например, увеличение оборонных расходов до 2,5−3% ВВП может повысить доходности облигаций на 30−50 базисных пунктов, указывают эксперты ЕЦБ.

Золото как рискованный индикатор

ЕЦБ отмечает, что финансовые рынки все еще остаются уязвимыми из-за высоких оценок активов и концентрации рисков в нескольких крупнейших технологических компаниях США («Великолепная семерка»).

По мнению авторов доклада, рекордные цены на золото, достигшие пика в начале 2025 года, стали отражением растущей неопределенности и опасений инвесторов. Спрос на физическое золото резко возрос: число контрактов на физическую поставку на бирже COMEX в январе 2025 года оказалось максимальным с июля 2007 года. При этом по опросам, 58% управляющих активами считают золото лучшим активом в сценарии торговой войны, указывают экономисты ЕЦБ.

В еврозоне совокупные номинальные объемы производных финансовых инструментов на золото составили 1 трлн евро в марте 2025 года, увеличившись на 58% с ноября 2024 года. Значительная часть этих контрактов торгуется внебиржевым способом, что повышает риски непрозрачности и уязвимости к резким изменениям рыночных условий, предупреждают в Европейском центробанке. Возможные потрясения на рынке физического золота могут привести к росту маржинальных требований и возникновению стресса ликвидности, с риском распространения финансовых потрясений на другие рынки и сектора, добавляют экономисты.

Риски криптовалют

Специальное внимание в докладе уделено рискам, связанным с криптовалютами и цифровыми активами, и в частности — биткоину, который «остается крайне волатильным и спекулятивным активом». В 2024 году его капитализация выросла более чем на 120%, однако волатильность биткоина была в два раза выше, чем у золота, и почти втрое выше, чем у индекса S&P 500. Примечательно, что цены на биткоин тесно коррелируют с высокорисковыми технологическими акциями, и практически не коррелируют с золотом, что снижает его полезность в качестве диверсификатора портфелей, говорится в докладе.

По данным опроса ЕЦБ за ноябрь 2024 года, примерно 9,7% домохозяйств еврозоны владеют криптоактивами, что соответствует общей сумме около 75 млрд евро (0,23% от общего объема финансовых активов домохозяйств). Несмотря на относительно небольшие текущие вложения, интерес к криптоактивам растет: более половины владельцев планируют увеличить свои инвестиции. Также растет взаимосвязь крипторынка с традиционным финансовым сектором.

Объем прямых и производных криптоактивов, находящихся в управлении европейских банков, вырос с 400 млн евро до 600 млн евро в 2024 году. Помимо этого, банки активно предоставляют услуги хранения криптоактивов, общий объем которых вырос с 400 млн евро в 2023 году до 4,7 млрд евро в 2024 году.

Стейблкоины, ключевой сегмент крипторынка, также демонстрируют значительный рост. Их капитализация достигла 231 млрд долларов к маю 2025 года, что увеличивает риски ликвидности и концентрации. Учитывая растущие взаимосвязи и существующие пробелы в данных, ЕЦБ подчеркивает необходимость ужесточения глобального регулирования и мониторинга криптоактивов.

Демографическое старение

Старение населения еврозоны, по мнению ЕЦБ, создает серьезные угрозы финансовой стабильности. Оно приводит к росту госрасходов на пенсии и здравоохранение и сокращает налоговую базу из-за уменьшения трудоспособного населения. В долгосрочной перспективе это может создать устойчиво высокие бюджетные дефициты и негативно повлиять на экономический рост.