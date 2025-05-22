Рынок акций в США падает на фоне роста доходности казначейских облигаций

Американские акции упали в среду, 21 мая, поскольку рост доходности облигаций оказывает давление на рискованные активы, а также из-за снижения прогнозов по прибыли со стороны некоторых компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные.

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Что происходит на фондовом рынке

По состоянию на 18:00 21 мая американские фондовые индексы были на следующих уровнях:

S&P 500 (ключевой индекс фондового рынка США) — 5918,94 пункта (-0,4%);

Dow Jones Industrial Average (индекс голубых фишек) — 42 330,92 пункта (-0,8%);

Nasdaq Composite (широкий индекс одноименной биржи) — 19 149,78 пункта (+0,04%);

Nasdaq 100 (индекс технологического сектора и крупного бизнеса) — 21 375,78 пункта (+0,04%).

Доходность 30-летних казначейских облигаций США превысила отметку 5%. Ее рост подстегнуло то, что республиканцы во главе со спикером палаты представителей Майком Джонсоном достигли договоренности об увеличении вычета на уплаченные налоги штатов и местных властей. Это вызвало обеспокоенность по поводу дефицита бюджета и растущего госдолга, указывает агентство.

Также настроение на рынке акций ухудшились после того, как CNN сообщил о возможной подготовке Израиля к удару по ядерным объектам в Иране: это повысило цены на нефть и спрос на активы-убежища, отмечает Bloomberg.

Ряд крупных ретейлеров опубликовали смешанные финансовые результаты, пишет Bloomberg. Один из крупнейших в США ретейлеров Target понизил свой прогноз по продажам на фоне сокращения расходов потребителей и негативного влияния импортных пошлин, бойкотов и снижения потребительской уверенности.

Вместе с тем сеть магазинов с товарами для ремонта Lowe’s по финансовым результатам превзошла прогнозы аналитиков благодаря тому, что расходы домохозяйств сохранились при экономической неопределенности.

Снижение котировок на рынке акций в среду — это сочетание фиксации прибыли после роста на протяжении последних пяти недель, а также новостей о напряженности между Израилем и Ираном и слабой отчетности ретейлеров, считает главный рыночный стратег JonesTrading Майкл О’Рурк.

В последние недели рост американских акций начал терять силу, но некоторые аналитики Уолл-стрит считают, что он продолжится во второй половине 2025 года, отмечает Bloomberg.

Несмотря на восстановление, акции США отстают от мировых фондовых рынков в нынешнем году. По мнению аналитиков Bloomberg Intelligence, американским корпорациям нужно наращивать прибыль.

В 2024 году рост прибыли компаний в США опережал динамику на других развитых рынках на 13%, но это преимущество сократилось до 9% и может уменьшиться еще больше из-за давления тарифов, считает аналитик Bloomberg Intelligence Натаниэль Вельнхофер. С начала 2025 года индекс S&P 500 отстал от мирового индекса MSCI за исключением США примерно на 13 п.п.