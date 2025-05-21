К закрытию межбанка курс доллара упал на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро упало на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 21 мая: доллар и евро подешевели на межбанке
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Открытие 21 мая
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Закрытие 21 мая
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Изменения
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41,49/41,52
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41,44/41,49
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5 /3
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47,03/47,05
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46,98/47,02
|
5/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,80 грн. Евро покупают за 46,52 грн., а продают за 47,27 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,39−41,47, евро — 46,95−47,15 грн.
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Источник: Минфин
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