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21 мая 2025, 16:10 Читати українською

500 $ могут превратиться в 5 млн$ к следующему году — 5 самых перспективных вариантов

Превратить небольшую инвестицию в огромное состояние — заманчивая перспектива. Некоторые криптовалюты, основанные на мемах, имеют потенциал для резкого роста стоимости. В этой статье представлены пять цифровых монет, которые могут превратить 500 долларов в 5 миллионов долларов к следующему году. Изучите возможности, которые могут привести к необычайной прибыли на рынке криптовалют.

Превратить небольшую инвестицию в огромное состояние — заманчивая перспектива.

Недооцененная мем-монета $XYZ готовится к листингу на крупной бирже

XYZVerse ($XYZ) — мем-монета, которая попала в заголовки новостей благодаря амбициозному заявлению о росте с 0,0001 до 0,1 доллара на этапе предпродажи.

На данный момент она прошла половину пути, собрав более 13 миллионов долларов, а цена токена $XYZ в настоящее время составляет 0,003333 доллара.

На следующем, 13-м этапе предпродажи, стоимость токена $XYZ еще больше вырастет до 0,005 доллара, что означает, что ранние инвесторы имеют шанс получить более значительную скидку.

После предварительной продажи $XYZ будет котироваться на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Команда пока не раскрыла подробности, но опубликовала тизер большого запуска.

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Создан для бойцов, построен для чемпионов

XYZVerse создает сообщество для тех, кто жаждет больших прибылей в криптовалюте — неустанных, амбициозных, стремящихся к доминированию. Это монета для настоящих бойцов — с таким же менталитетом, как у спортсменов и спортивных фанатов. $XYZ — это токен для любителей острых ощущений, которые ищут следующую крупную мем-монету.

В центре истории XYZVerse находится XYZepe — боец на арене мем-монет, сражающийся за место в рейтингах и за право возглавить CoinMarketCap. Станет ли он следующим DOGE или SHIB? Время покажет.

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Сообщество на первом месте

В XYZVerse все решают участники сообщества. Активные участники получают щедрые вознаграждения, а команда выделила 10% от общего запаса токенов — около 10 миллиардов $XYZ — на аирдропы, что делает его одним из крупнейших аирдропов в истории.

Опираясь на прочную токеномику, стратегические листинги на CEX и DEX, а также регулярные сжигания токенов, $XYZ создан для победы в чемпионате. Каждый шаг направлен на то, чтобы усилить динамику, стимулировать рост цен и сплотить лояльное сообщество, которое понимает, что это может быть началом чего-то легендарного.

Аирдропы, вознаграждения и многое другое — присоединяйтесь к XYZVerse, чтобы получить все преимущества

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) в последнее время пережил значительные изменения цен. За последнюю неделю его цена упала на 8,38%, колеблясь в диапазоне от 0,00001344 до 0,0000171 доллара. Однако за последний месяц SHIB вырос на 16,83%. Несмотря на этот подъем, за шесть месяцев он все еще упал на 39,58%.

В настоящее время SHIB находится близко к своим 10-дневным и 100-дневным простым скользящим средним, которые составляют около 0,0000145 доллара. Технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI) на уровне 46,79 и стохастик на уровне 39,30, указывают на нейтральную позицию рынка. Уровень MACD слегка положительный — 0,00000005426, что указывает на потенциальный восходящий импульс.

В перспективе SHIB сталкивается с сопротивлением на уровне 0,0000192 доллара. Прорыв этого уровня может привести к следующему уровню сопротивления на отметке 0,00002286 доллара, что означает потенциальный рост примерно на 15% и 33% от текущих цен. С другой стороны, уровни поддержки находятся на отметке 0,00001188 доллара и ниже, на отметке 0,00000822 доллара, если цена упадет. Аналитики рынка следят за этими уровнями, чтобы оценить следующий шаг SHIB.

Pepe (PEPE)

Pepe (PEPE) в последнее время пережил заметные колебания цен. За последний месяц его цена выросла на 75,02%, что свидетельствует о сильном импульсе. Однако за последнюю неделю наблюдалось небольшое снижение на 3,57%. Если посмотреть на более широкий временной интервал, то за шесть месяцев цена снизилась на 30,01%, что отражает значительную волатильность.

В настоящее время PEPE торгуется в диапазоне от 0,00001207 до 0,00001551 доллара. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 0,00001718 доллара, а ближайший уровень поддержки — на отметке 0,00001030 доллара. Прорыв выше уровня сопротивления может привести к росту цены до второго уровня сопротивления в 0,00002062 доллара, что будет означать рост примерно на 33%. С другой стороны, падение ниже уровня поддержки может привести к второму уровню поддержки в 0,000006858 доллара, что означает потенциальное снижение примерно на 43%.

Технические индикаторы дают смешанные сигналы. 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние находятся близко, на уровнях $0,00001330 и $0,00001297 соответственно, что указывает на консолидацию. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 48,44, что указывает на нейтральную позицию — нет перекупленности или перепроданности. Осциллятор Стохастик находится на уровне 37,03, что указывает на возможное движение вверх. Между тем, уровень MACD немного положительный — 7,144e-8, что может свидетельствовать о появлении бычьего импульса.

Bonk (BONK)

Bonk (BONK) в последнее время демонстрирует смешанные результаты. За последнюю неделю его цена снизилась на 13,67%. Однако за последний месяц монета выросла на 57,75%, что указывает на значительный краткосрочный рост. Если посмотреть на последние шесть месяцев, цена упала на 60,29%, что отражает волатильность рынка.

В настоящее время Bonk торгуется в диапазоне от 0,00001726 до 0,00002491 доллара. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 0,00002919 доллара, и его прорыв может подтолкнуть цену к второму уровню сопротивления на отметке 0,00003684 доллара. С другой стороны, ближайший уровень поддержки находится на отметке $0,00001389, а более глубокая поддержка — на отметке $0,000006240 в случае дальнейшего падения цены. 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние находятся близко друг к другу, около $0,00001981 и $0,00001963 соответственно, что указывает на консолидацию.

Технические индикаторы показывают индекс относительной силы (RSI) на уровне 49,28, что является нейтральным показателем, а стохастический индикатор находится на уровне 38,10, что указывает на потенциальное движение вверх. Уровень MACD положительный — 0,0000001056, что указывает на бычий импульс. На основании этих данных существует вероятность, что цена Bonk может вырасти, чтобы протестировать уровни сопротивления, потенциально увеличившись примерно на 18% и достигнув первого уровня сопротивления. Однако, если цена не удержится выше текущей поддержки, она может снизиться, возможно, примерно на 20% до ближайшего уровня поддержки.

Floki Inu (FLOKI)

FLOKI (FLOKI) в последнее время пережил значительные ценовые колебания. За последний месяц его цена выросла на 66,45%, что указывает на сильный бычий импульс. Однако за последнюю неделю стоимость монеты снизилась на 13,57%, что отражает краткосрочную волатильность. Если посмотреть на более широкий временной интервал, то за последние шесть месяцев FLOKI упал на 63,50%.

Текущий ценовой диапазон FLOKI составляет от 0,00008488 до 0,00011959 доллара. 10-дневная простая скользящая средняя составляет 0,00009876 доллара, что немного выше 100-дневной средней в 0,00009597 доллара, что указывает на потенциальный восходящий тренд. Индекс относительной силы (RSI) находится на уровне 48,07, что указывает на нейтральный настрой рынка. Стохастический осциллятор находится на уровне 35,29, а уровень MACD положительный, что может намекать на будущее движение цены.

Если FLOKI пробьет ближайший уровень сопротивления в 0,0001389 доллара, он может вырасти примерно на 38,9% от текущих уровней. Следующей целью станет второй уровень сопротивления на отметке $0,0001736, что означает потенциальный рост примерно на 73,6%. И наоборот, если цена опустится ниже ближайшей поддержки на отметке $0,00006952, она может снизиться примерно на 30,5%. Второй уровень поддержки находится на отметке $0,00003481, что примерно на 65,2% ниже текущей цены. Эти уровни имеют решающее значение для трейдеров, наблюдающих за потенциальным движением FLOKI.

Заключение

SHIB, PEPE, BONK и FLOKI имеют потенциал, но $XYZ выделяется тем, что объединяет спортивных фанатов в мем-монету, нацеленную на рост.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь:

https://xyzverse.io

XYZVerse (Official) Telegram

Источник: Минфин
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