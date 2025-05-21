Страховые за четыре месяца выплатили более 1,9 млрд грн за ДТП

За январь-апрель 2025 года страховые компании уже выплатили пострадавшим в ДТП более 1,9 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года суммы компенсаций существенно выросли. Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины ( МТСБУ ).

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Страховые выплаты

Наибольшая доля — почти 1,3 миллиарда гривен — приходится на возмещение имущественного ущерба.

Средний размер одной выплаты в этом году составил 50 333 грн, что на 25,2% больше, чем в 2024 году (40 189,9 грн).

Выплаты по Европротоколом также возросли: за первые четыре месяца 2025 года страховые компании компенсировали 482,3 млн грн.

Средняя сумма одного такого возмещения составила 22 638 грн, что на 28,6% превышает показатель в прошлом году (17 602 грн).

За ущерб, причиненный жизни и здоровью, выплачено 91,9 млн грн. Здесь средняя сумма одной выплаты составила 59 691 грн, что также больше, чем в прошлом (54 974 грн), хотя рост скромнее — на 8,6%.