CEO Nvidia назвал ограничение США на чипы для Китая «провалом»

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг подверг резкой критике политику США по экспортному контролю чипов для искусственного интеллекта, назвав ее «провалом», который ускорил развитие китайских конкурентов, в частности Huawei. Об этом пишет Financial Times.

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Влияние на рынок Китая

На выставке Computex в Тайбэе 21 мая Хуанг отметил: «Четыре года назад доля Nvidia на рынке Китая составляла 95%. Сегодня она составляет лишь 50%. Остальные — китайские технологии. Они имеют много местных технологий, которые они бы использовали, если бы у них не было Nvidia». Он добавил: «Китайские исследователи ИИ будут использовать свои собственные чипы. Местные компании очень решительны, и экспортный контроль придал им дух, а государственная поддержка ускорила их развитие. Наша конкуренция в Китае очень сильна».

Планы Nvidia

Хуанг подтвердил, что Nvidia не будет выпускать новые продукты серии Hopper для китайского рынка. Он также критиковал запрещение США на продажу чипов, специально разработанных для Китая.

Реакция администрации США

Администрация Трампа отменяет предварительное регулирование и работает над новым правилом, способствующим развитию американских технологий, но ограничит доступ к ним для стран-конкурентов. Сроки введения новых правил остаются неопределенными, но их разработка, по словам представителя, займет время.