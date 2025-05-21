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21 мая 2025, 14:55 Читати українською

Morgan Stanley повысил рейтинг акций США и прогнозирует S&P 500 на уровне 6500 в 2026 году

Morgan Stanley обновил рейтинг американских акций до Overweight, ожидая роста индекса S&P 500 до 6500 во втором квартале 2026 года благодаря стабильным доходам, мягкой монетарной политике и ослаблению доллара. Об этом пишет investing.com.

Morgan Stanley обновил рейтинг американских акций до Overweight, ожидая роста индекса S&P 500 до 6500 во втором квартале 2026 года благодаря стабильным доходам, мягкой монетарной политике и ослаблению доллара.

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Прогнозы для США

Банк ожидает стабильный рост прибыли на акцию (EPS) к 2027 году, поддерживаемый снижением доллара и процентных ставок. «Мы предпочитаем американские акции перед неамериканскими, поскольку ожидаем, что пересмотр прогнозов по прибыли скоро достигнет дна, а слабость доллара США станет положительным катализатором для доходов транснациональных компаний», — отметили в Morgan Stanley в полугодовом обзоре глобальной стратегии.

Глобальные перспективы

Morgan Stanley сохраняет «Нейтральный» рейтинг для глобальных акций, но предпочитает американские акции и фиксированный доход. Для Европы, Японии — «Нейтральный», для развивающихся рынков — Underweight. В Европе и Азии (кроме Индии) банк прогнозирует давление на маржу из-за более сильных валют и влияния тарифов.

Экономические ожидания

Мировой ВВП замедлится до 2,5% к концу 2025 года (с 3,5% в 2024 году), а инфляция снизится до 2,1% (с 2,3%). США, еврозона и Великобритания будут расти на 1% или меньше, Китай испытывает более резкое падение ВВП, а развивающиеся рынки замедлятся на 1%. ФРС, вероятно, оставит ставки по-прежнему до 2025 года, а Европа и Великобритания начнут их снижение к концу года. Банк Японии может приостановить повышение ставок.

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Источник: Минфин
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