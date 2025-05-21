Налоговая разоблачила еще двух работников, которые продавали конфиденциальную информацию

Еще два чиновника налоговой службы получили уведомление о подозрении за торговлю данными из внутренних баз ГНС. Их разоблачили благодаря активному взаимодействию ГНС с правоохранительными органами. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко.

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Что известно

«Двое налоговиков, имея доступ к закрытой базе, систематически передавали конфиденциальную информацию о физических и юридических лицах третьему участнику этой схемы. Тот в свою очередь продавал ее на российском хакерском форуме. Там же и подыскивали клиентов для новых заказов. За информацию получали от $100 до $300, оплата — исключительно в криптовалюте», — рассказал Кравченко.

По его словам, все причастные уже задержаны. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«Курс на очищение будет только усиливаться. Каждый, кто захочет нарушить закон, должен четко понимать, что наказание неотвратимо. Будем действовать жестко. Потому что речь идет о репутации ГНС и доверии к нам налогоплательщиков», — подчеркнул Кравченко.