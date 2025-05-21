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21 мая 2025, 12:44 Читати українською

Доходы интернет-провайдеров в 2024 году составили 258 млрд грн

В 2024 году провайдеры получили 258 млрд грн дохода, что в 2,6 раза больше прошлогоднего. Прибыль отрасли удваивается ежегодно, начиная с 2022 года, и в 2024 достигла почти 45 млрд грн. 10 самых доходных компаний обеспечили 35% дохода от общего объема рынка, что составляет около 92 млрд грн в денежном эквиваленте. Об этом говорится в исследовании VKURSI.

В 2024 году провайдеры получили 258 млрд грн дохода, что в 2,6 раза больше прошлогоднего.
Фото: depositphotos

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Доход провайдеров

В 2024 году совокупный доход отрасли интернет-провайдеров, зарегистрированных в Украине, достиг отметки в 258 млрд грн, что в 2,6 раза больше, чем в 2023 году (99,2 млрд грн).

Для сравнения, в 2022 году объем дохода составил 87 млрд грн. Всего в 2024 году на рынке действовали 2 652 таких компании. 376 провайдеров телекоммуникаций прекратили деятельность или находились в процессе прекращения. Также в 2024 году было зарегистрировано 244 новых компании.

Начиная с 2022 года показатель чистой прибыли отрасли демонстрирует стабильный рост — более чем вдвое ежегодно. В 2022 году он составил 9,3 млрд грн, в 2023 году — 20 млрд грн, а по итогам 2024 достиг 44,9 млрд грн.

Топ-10 самых доходных провайдеров

По результатам исследования аналитики сформировали рейтинг 10 самых доходных поставщиков услуг интернета, каждый из которых продемонстрировал годовой доход от 700 млн грн и выше. В 2024 году десять компаний с высокими доходами обеспечили 35% от общего объема рынка, что составляет 91,7 млрд грн по итогам года:

  • ЧАО «Киевстар» — 39,2 млрд грн
  • ЧАО «ПФ Украина» — 23 млрд грн
  • ООО «Лайфселл» — 14 млрд грн
  • АО «Укртелеком» — 5,9 млрд грн
  • ЧАО «Датагруп» — 3,5 млрд грн
  • ООО «Воля-Кабель» — 1,6 млрд грн
  • ООО «Проксимус» — 1,38 млрд грн
  • ООО «Хуавей Украина» — 1,3 млрд грн
  • ООО «Компател юкрейн» — 890 млн грн
  • ОАО «Фарлеп-инвест» — 720 млрд грн

По сравнению с 2023 годом большинство компаний продемонстрировали прирост дохода. Наиболее заметный рост у компаний «Датагруп» и «Проксимус», у которых выручка выросла почти вдвое. Доход компании «Воля-Кабель» снизился до 1,9 млрд грн (-16%) на фоне слияния в 2024 году компаний «Датагруп-Volia-lifecell»; вместе с тем группа постепенно отказывается от использования бренда домашнего интернета «Воля-Кабель».

Еще 35 компаний получили выручку от 100 млн грн, что суммарно составляет — 8,8 млрд грн.

В список 10 самых прибыльных интернет-провайдеров по итогам 2024 года вошли:

  • ЧАО «Киевстар» — 11,3 млрд грн
  • ЧАО «ПФ Украина» — 3,8 млрд грн
  • ООО «Лайфселл» — 2,4 млрд грн
  • ООО «Проксимус» — 487 млн грн
  • АО «Укртелеком» — 389 млн грн
  • ООО «Хуавей Украина» — 342 млн грн
  • ООО «Контент деливери нетворк» — 121 млн грн
  • ООО «Тримоб» — 108 млн грн
  • ООО «Бизнес и технологии» — 61 млн грн
  • ЧП «Дикий сад» — 57 млн грн.

По сравнению с 2023 годом прибыль большинства компаний в 2024 году остается относительно стабильной. Однако наблюдаются заметные изменения:

  • Proximus демонстрирует рост прибыли на 168% — до 487 млн грн в 2024 году.
  • «Укртелеком», завершивший 2023 год с убытком в 300 млн грн, в 2024 году показал прибыль в размере 389 млн грн, что составляет рост на 231%.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Aldruino
Aldruino
21 мая 2025, 13:51
#
ПрАт «Фарлеп-інвест» — 720 млрд грн
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