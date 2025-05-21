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21 мая 2025, 14:10 Читати українською

Что ждет рынок криптовалют во второй половине 2025 года

Первые шесть месяцев 2025 года показали, что крипторынок окончательно утратил иллюзии «легких денег». Инвесторы все активнее фильтруют хайповые проекты и переходят к более рациональным стратегиям. Волатильность остается высокой, однако рынок становится более зрелым — как в поведенческом, так и в инфраструктурном плане. В мае биткойн обновил локальные максимумы, пробив отметку в $107,000, на фоне одобрения новых ETF в Европе и Азии и надежд на новый курс администрации Трампа. Однако уже в июне не исключено коррекционное движение, вызванное ростом доходности по гособлигациям, геополитической напряженностью и охлаждением аппетита у институциональных инвесторов. По прогнозу JPMorgan, вторая половина года может пройти под знаком консолидации. Банк ожидает, что биткойн будет торговаться в диапазоне $70,000-$85,000, а фокус сместится с хайпа вокруг ETF на реальные сценарии применения криптоактивов — от корпоративных блокчейн-решений до роста DeFi-платформ.

Первые шесть месяцев 2025 года показали, что крипторынок окончательно утратил иллюзии «легких денег».

Корреляция Ethereum с биткойном ослабла, однако, по мнению Deutsche Bank, ETH сохраняет статус технологического лидера. Основной рост ожидается не в самом Ethereum, а в его L2-экосистеме — Arbitrum, Optimism, Base. Эти решения ускоряют транзакции и снижают комиссии, что делает их ключевой инфраструктурой для DeFi и GameFi. Bloomberg прогнозирует, что к концу 2025 года доля Layer 2 в операциях Ethereum может превысить 70%.

Среди инфраструктурных блокчейнов Ark Invest выделяет Solana, Avalanche и Toncoin. Solana особенно активна — за год она в четыре раза нарастила объём транзакций и укрепила позиции в мобильных платформах.

Несмотря на активизацию финансовых регуляторов, включая SEC и ESMA, общее направление регулирующего давления смещается от запретов к легализации и структурированию. Так, в Японии и Сингапуре внедряются пилотные проекты по использованию стейблкоинов в трансграничных расчетах, а Банк Англии рассматривает запуск цифрового фунта в сотрудничестве с частным сектором. По прогнозу Citi, именно проекты, связанные со стейблкоинами и CBDC, будут драйверами роста крипторынка в долгосрочной перспективе. Ожидается, что к концу года объем операций с цифровыми валютами центробанков в тестовом режиме превысит $1 трлн.

Аналитики XFINE отмечают, что одной из ключевых тенденций станет диверсификация криптопортфелей трейдеров за пределами топ-10 монет. В этом контексте брокер реализовал стратегическое партнерство с крупнейшей биржей Binance, получив прямой доступ к ее котировкам и ликвидности по модели A-Book. Теперь в торговом терминале MetaTrader 5 у этого брокера доступно более 500 крипто-символов, включая наиболее перспективные токены DeFi, NFT, метавселенных, а также бессрочные фьючерсы (Perpetual Swaps), котировки по которым поступают напрямую от Binance. Это позволяет клиентам XFINE торговать без конфликта интересов и с максимально возможной глубиной рынка.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что во второй половине 2025 года крипторынок будет развиваться за счет консолидации ведущих монет, роста прикладных альткоинов, углубления связей с традиционными финансами, усиления спроса на ликвидность и скорость исполнения сделок, а также повышения прозрачности через регулирование и технологические стандарты. Рынок цифровых активов вступает в фазу зрелости, где ставка делается не на хайп, а на полезность и устойчивость и глубину ликвидности. Именно те игроки, кто способен обеспечить трейдерам доступ к широкому спектру инструментов, прозрачным условиям и быстрой реализации сделок, будут формировать облик крипторынка во второй половине 2025 года.

Аналитический отдел XFINE

Источник: Минфин
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