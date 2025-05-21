Канада предлагает Украине свою модель пенсионной системы

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Сотрудничество с Украиной

Шампань вместе с министром финансов Украины Сергеем Марченко провели встречи с представителями канадских пенсионных фондов, таких как Fairfax и инвесторами. «Мы также подумали о том, как мы могли бы работать вместе, чтобы поделиться лучшими практиками построения пенсионной системы в Украине», — отметил Шампань перед саммитом G7 в Канаде.

Как работает система в Канаде

Канадская пенсионная система имеет три уровня и считается одной из самых стабильных в мире. Первый уровень — универсальная базовая пенсия для всех граждан от 65 лет, финансируемая по налогам. Второй уровень — обязательные накопления работников и работодателей, где размер пенсии зависит от взносов, а выплаты можно получать с 60 до 70 лет. Третий уровень — добровольные частные сбережения и пенсионные планы от работодателей.

Перспективы для Украины

По словам Шампаня, Канада может предложить Украине значительную поддержку в восстановлении, в частности, через опыт пенсионных фондов и инвесторов.