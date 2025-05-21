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21 мая 2025, 11:39 Читати українською

Канада предлагает Украине свою модель пенсионной системы

Канада выразила готовность поделиться опытом создания трехуровневой пенсионной системы для Украины, заявил министр финансов Франсуа-Филипп Шампань. Об этом пишет Reuters.

Канада выразила готовность поделиться опытом создания трехуровневой пенсионной системы для Украины, заявил министр финансов Франсуа-Филипп Шампань.

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Сотрудничество с Украиной

Шампань вместе с министром финансов Украины Сергеем Марченко провели встречи с представителями канадских пенсионных фондов, таких как Fairfax и инвесторами. «Мы также подумали о том, как мы могли бы работать вместе, чтобы поделиться лучшими практиками построения пенсионной системы в Украине», — отметил Шампань перед саммитом G7 в Канаде.

Как работает система в Канаде

Канадская пенсионная система имеет три уровня и считается одной из самых стабильных в мире. Первый уровень — универсальная базовая пенсия для всех граждан от 65 лет, финансируемая по налогам. Второй уровень — обязательные накопления работников и работодателей, где размер пенсии зависит от взносов, а выплаты можно получать с 60 до 70 лет. Третий уровень — добровольные частные сбережения и пенсионные планы от работодателей.

Перспективы для Украины

По словам Шампаня, Канада может предложить Украине значительную поддержку в восстановлении, в частности, через опыт пенсионных фондов и инвесторов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
veritas69
veritas69
21 мая 2025, 12:11
#
Бажано щоб наповнбвали кожен з рівнів також канадці у власній валюті. А розподіляти буде ПФУ
+
+15
braintest
braintest
21 мая 2025, 12:30
#
Як же їм хочеться заграбастати побільше грошенят у персічних, а потім платити копійки. Зробіть нормальний ринок цінних паперів, дайте людам можливість купувати цінні папери іноземних компаній, зробіть всім однакову мінімальну пенсію, включаючи держслужбовців і люди самі будуть піклуватися про себе.
+
0
Kanarej
Kanarej
21 мая 2025, 13:32
#
Не интересно. Нашим чиновникам не интересно создать нормальную пенсионную систему для людей. Это должна быть видимость реформ, чтобы можно было продолжать грабить население, перераспределяя потоки в пользу привелигерованных каст.
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