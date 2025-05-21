Курс валют на 21 мая: доллар в банках подорожал на 10 копеек, евро на 15 копеек

В среду на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и прибавил 10 копеек в продаже. Евро в покупке прибавил 2 копейки, а в продаже 15 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 1 копейку в покупке и не изменился в продаже. Евро прибавил 25 копеек в покупке и 40 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,85 грн. Евро покупают за 46,50 грн., а продают за 47,25 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,37−41,45, евро — 46,90−47,20 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,49−41,52 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 47,03−47,05 грн/евро.

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