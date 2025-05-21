За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 980 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 976780 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 20 мая: 980 российских оккупантов, 1 танк и 71 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 976780 (+980) человек,
- танков — 10835 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 22569 (+2) ед,
- артиллерийских систем — 28090 (+23) ед,
- РСЗО — 1388 (+0) ед,
- средства ЧП — 1167 (+0) ед,
- самолетов — 372 (+0) ед,
- вертолетов — 336 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 36692 (+71),
- крылатые ракеты — 3197 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 49169 (+76) ед,
- специальная техника — 3895 (+1)
Источник: Минфин
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