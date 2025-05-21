Для съемок нового сериала о Гарри Поттере построят «мини-город» за 1 млрд фунтов

Студия Warner Bros. инвестирует £1 млрд (около $1,25 млрд) в строительство полностью функционального «мини-города», который станет декорациями к новому сериалу о Гарри Поттере. Об этом сообщает Collider.

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Что известно

По данным издания, «мини-город» возведут на базе студии «Ливсден» в графстве Хартфордшир недалеко от Лондона, где снимались оригинальные фильмы про Гарри Поттера. Там же будет построена обновленная Тисовая улица, где по сюжету книг Джоан Роулинг о юном волшебнике жили родственники Гарри Поттера — семья Дурслей.

Как пишет Collider, декорации будут разработаны для возможности съемок в течение нескольких сезонов. Создатели сериала планируют построить полноценный городок Литтл-Уингинг, в котором жили Дурсли, со всем необходимым для организации производства — новыми дорогами, многоэтажными парковками, павильонами для съемок и множеством вспомогательных объектов.

Помимо декораций, продюсеры планируют построить школу для актеров-детей, а также медицинский центр и специальные помещения для животных, которые будут использоваться во время съемок.

Источник газеты The Sun заявил, что построенный «мини-город» будет работать как «небольшой мегаполис, который не только станет фоном для шоу, но и будет оборудован всем необходимым для огромного актерского состава и съемочной группы» проекта.

Напомним

О том, что студия Warner Bros. Discovery и стриминг HBO Max начали разработку сериала по книгам Роулинг, стало известно в апреле прошлого года. Проект описывают как «сериал длиной в десятилетие», в котором задействуют новый актерский состав.

Премьера сериала запланирована на 2026 год.