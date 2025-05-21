Немецкий индекс DAX впервые в истории превысил 24 000 пунктов

Немецкий индекс DAX в ходе торгов 20 мая на максимуме поднялся на 0,27%, до 24 006,16 пункта. Это стало новым максимумом — бенчмарк впервые в истории превысил 24 000 пунктов.

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Причина роста

Как пишет портал MarketScreener, у инвесторов в немецкие бумаги появились надежды на возможное прекращение огня в Украине.

По данным Trading Economics, DAX растет на фоне ослабления геополитических опасений. Кроме того, настроение рынка поддерживает соглашение между Великобританией и ЕС, достигнутое в понедельник, 19 мая. Оно принесет экономике Великобритании не менее £9 млрд ($12 млрд) к 2040 году, включает новый пакт о сотрудничестве в области обороны и безопасности и сделку по рыболовству.

CNBC отмечает, что восходящая траектория DAX началась, когда оптимизм инвесторов усилился после того, как Германия избрала новое правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем.

Свою роль в росте немецких бумаг, отмечает агентство, сыграла стратегия «Продавай Америку», приведшая к оттоку денег из американских активов. На рынке наблюдается распродажа американских бумаг после того, как рейтинговое агентство Moody’s на прошлой неделе лишило США высшего кредитного рейтинга.

По оценке Deutsche Bank, целевой ориентир для DAX на конец года составляет 25 000 пунктов.