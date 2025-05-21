Самые богатые депутаты 9 созыва. Какие доходы задекларировали в 2024 году

Декларации народных депутатов 9 созыва за 2024 год раскрыли самого богатого парламентария. Больше всего доходов задекларировал Петр Порошенко — именно на него приходится 98% прибыли фракции «Европейская Солидарность» и 65% от общей суммы доходов всех народных депутатов. Об этом говорится в исследовании аналитиков R&D-центра YouControl.

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Самые богатые депутаты

Фракция «Европейская солидарность»

Совокупный доход депутатов этой фракции в 2024 году составил 4,7 млрд грн — это около 66% от общего дохода всех народных избранников.

Львиную долю этого показателя — 98% от дохода фракции и 65% от общего дохода парламента — задекларировал Петр Порошенко. Более 60% его доходов сформировали дивиденды, полученные от ПАО ЗНКИФ «Прайм Эссетс Кэпитал» и швейцарской компании Sequent Schweiz AG. Значительную часть составили проценты, преимущественно из иностранных источников.

С 12 февраля 2025 г. Порошенко находится под санкциями СНБО и остается ключевой фигурой корпоративной группы «Укрпроминвест».

Вторым по уровню дохода во фракции «Европейская солидарность» в 2024 году стал Алексей Гончаренко. Он задекларировал 9,6 млн грн, что немного меньше, чем в 2023 году. Основная причина снижения дохода — сокращение прибыли от предпринимательской деятельности его супруги Ольги: с 8,7 млн грн в 2023 году до 6,6 млн грн в 2024-м.

На третьем месте по доходам в рамках фракции — Николай Княжицкий. В 2024 году его семья задекларировала 8,9 млн грн, что почти на 1 млн грн меньше, чем в предыдущем году. Снижение также связано с меньшими доходами от предпринимательской деятельности супруги Ларисы.

Депутатская группа «Партия «За майбутнє»

В 2024 году депутаты из группы «Партия «За майбутнє» задекларировали общий доход в размере 785,1 млн грн — на 11% больше, чем годом ранее.

Наибольшие суммы получили:

Степан Ивахов (584,8 млн грн);

Иван Чайковский (51 млн грн);

Игорь Палица (44,6 млн грн).

Фракция «Слуга народа»

В 2024 году суммарный доход членов фракции «Слуга народа» составил почти 687 млн грн — на 7,7% меньше, чем в 2023-м. Падение объясняется уменьшением доходов отдельных депутатов и отсутствием деклараций у пяти членов фракции, в частности, Андрея Одарченко.

Высокие доходы задекларировали:

Андрей Герус — 70,3 млн грн. Его доходы уменьшились на 10 млн грн из-за меньшего погашения ОВГЗ и снижения дохода жены от бизнеса. В то же время выросла зарплата обоих супругов.

Александр Сова — 34,1 млн грн. Основную часть дохода составили дивиденды супруги (68%). В целом доход снизился более чем на 24 млн грн из-за сокращения ее предпринимательской прибыли.

Олег Тарасов — 22,8 млн грн. Его доход вырос на 33% благодаря подаркам от отца, предпринимателя Сергея Тарасова, более чем на 21 млн грн.

Внефракционные

В 2024 году общий доход 23 внефракционных народных депутатов составил 254,5 мн грн. Часть парламентариев не подала декларацию за отчетный период: в частности, отсутствуют документы Александра Дубинского и Людмилы Буймистер за 2023−2024 годы, а Виктор Бондарь не подал декларацию за 2024 год. Его имя фигурирует в антикоррупционном расследовании возможного присвоения средств во время закупок для «Укрзализныци».

Самые высокие доходы среди внефракционных, как и в прошлом, задекларировали Олесь Довгий (79,3 млн грн), Елена Кондратюк (76,8 млн грн) и Антон Яценко (30,5 млн грн). Только у Довгого доход вырос — на 41,3% по сравнению с 2023 годом. У Кондратюк и Яценко он уменьшился на 10,4% и 26,5% соответственно.

Депутатская группа «Доверие»

В 2024 году депутатская группа «Доверие» задекларировала 238,7 млн грн совокупного дохода — на 32% меньше, чем в 2023-м. Основное падение связано с уменьшением доходов Бориса Приходько (−82,8 млн грн), Роберта Горвата (−9,4 млн грн) и Сергея Вельможного (−9,2 млн грн). Приходько остался лидером группы с доходом 145,1 млн грн, который сократился из-за меньших поступлений от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

Фракция «Батькивщина»

В 2024 году 24 депутата фракции «Батькивщина» задекларировали 111,5 млн грн дохода, что на 75 млн грн меньше, чем в 2023 году. Лидерами остаются Андрей Пузийчук, Олег Мейдыч и Константин Бондарев. Доход Пузийчука упал в 7 раз из-за отсутствия дарения долей в компаниях, которые были в 2023 году. Доход Мейдича снизился почти в 4 раза из-за меньших доходов от предпринимательской деятельности его жены.

Депутатская группа «Платформа за жизнь и мир»

Совокупный доход 21 депутата группы «Платформа за жизнь и мир» в 2024 году составил 160 млн грн, что на 24 млн грн больше, чем в 2023 году. Декларации отсутствуют у Нестора Шуфрича и Александра Пономарева.

Самые состоятельные — Юрий Бойко, Виталий Борт и Григорий Суркис. Доход Бойко снизился до 45 млн грн из-за меньшего денежного подарка его сына жене. Виталий Борт заработал 43 млн грн, рост на 3 млн за счет дивидендов жены. Григорий Суркис получил более 24 млн грн — на 10 млн больше благодаря процентам от Акцент-банк.

Депутатская группа «Восстановление Украины»

По состоянию на 17 апреля 2025 года совокупный доход 18 членов депутатской группы «Восстановление Украины» за 2024 год составил 118,9 млн грн, что на 46,5 млн больше, чем в 2023 году.

К группе присоединился беспартийный Роман Иванисов с доходом 5,9 млн грн — втрое больше предыдущего года, преимущественно за счет предпринимательской деятельности его жены.

Лидерами доходов в группе являются Вадим Столар (около 84 млн грн), Валерий Гнатенко (6,5 млн гр) и Роман Иванисов. Рост доходов Столара связан с дивидендами и продажей недвижимости, Гнатенко — с доходами жены от бизнеса.

Фракция «Голос»

Совокупный доход 20 депутатов фракции «Голос» в 2024 году составил 56,2 млн грн — на 6,6 млн грн больше, чем в 2023 году.

Однако эта фракция остается с низким общим доходом среди всех парламентских фракций и групп 9 созыва. Лидером по доходам является Ярослав Рущишин из «Группы семьи Рущишин» — 13,3 млн грн, что на 3,4 млн грн больше предыдущего года, преимущественно за счет отчуждения недвижимого имущества и наследства от отца.

Вторая по доходам Юлия Сирко — 8,1 млн грн, рост на 19% в основном из-за бизнес-дохода ее мужа Андрея Сирко-Галущенко.