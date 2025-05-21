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21 мая 2025, 9:00 Читати українською

Инновационный подход к публичным закупкам с использованием AI

В мире государственных и коммерческих закупок все большее значение имеет не только прозрачность процессов, но и их эффективность. Сегодня тендеры — это уже не просто бумаги и термины, а стратегия, аналитика и новые цифровые решения. Технологии на основе искусственного интеллекта постепенно изменяют подход к работе в системе Prozorro. И все больше площадок используют эти возможности на практике.

AI-помощники в закупках — не будущее, а настоящее

Например, инструмент «Закупайко» от Zakupivli.Pro — это уже не эксперимент, а рабочее решение, которое помогает находить информацию про публичные закупки, объяснит процессы работы с Прозорро, даст советы и ответит на вопросы, касающиеся законодательства в сфере закупок.

Такой AI-помощник экономит время и снижает риск ошибок, особенно для новичков, только начинающих участвовать в государственных закупках онлайн.

Что это дает бизнесу

  • Специалист по публичным закупкам может тратить до 40% меньше времени на анализ тендерной документации.

  • Поставщики получают четкую аналитику рынка.

  • Менеджеры по закупкам избегают рутинной работы — часть задач выполняет автоматизация.

Использование AI в сфере закупок позволяет:

  • быстро находить актуальные закупки;

  • оптимизировать ценообразование;

  • сократить расходы по подготовке тендерного предложения;

  • минимизировать риски дисквалификации из-за технических ошибок.

Почему это важно

  • Специалист по публичным закупкам может тратить до 40% меньше времени на анализ тендерной документации.

  • Поставщики получают быстрый обратный отклик и аналитику по рынку.

  • Менеджеры закупок избегают рутинной работы, автоматизируя подготовку тендерных предложений.

Выгоды для бизнеса

Использование AI в сфере закупок позволяет:

  • оперативно находить релевантные закупки,

  • оптимизировать ценообразование,

  • сокращать расходы на подготовку тендерной документации,

  • минимизировать риски дисквалификации из-за технических ошибок.

Площадки для закупок в системе Prozorro

Площадка Закупивли.Про хоть и не единственная в системе Prozorro, но выделяется тем, что активно развивает инструменты на базе искусственного интеллекта. Это дает конкурентное преимущество тем, кто ищет не только официальную площадку публичных торгов, а настоящего партнера в сфере закупок.

Ключевые преимущества:

  • инновационные инструменты для анализа данных;

  • постоянное обновление функционала;

  • экспертная поддержка поставщиков и закупщиков;

  • удобный кабинет с интуитивным интерфейсом.

Публичные закупки в Украине выходят на новый уровень благодаря интеграции современных технологий. Использование AI в госзакупках и коммерческих тендерах уже не фантастика, а работающая на бизнес реальность.

Источник: Минфин
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