Инновационный подход к публичным закупкам с использованием AI

В мире государственных и коммерческих закупок все большее значение имеет не только прозрачность процессов, но и их эффективность. Сегодня тендеры — это уже не просто бумаги и термины, а стратегия, аналитика и новые цифровые решения. Технологии на основе искусственного интеллекта постепенно изменяют подход к работе в системе Prozorro. И все больше площадок используют эти возможности на практике.

AI-помощники в закупках — не будущее, а настоящее

Например, инструмент «Закупайко» от Zakupivli.Pro — это уже не эксперимент, а рабочее решение, которое помогает находить информацию про публичные закупки, объяснит процессы работы с Прозорро, даст советы и ответит на вопросы, касающиеся законодательства в сфере закупок.

Такой AI-помощник экономит время и снижает риск ошибок, особенно для новичков, только начинающих участвовать в государственных закупках онлайн.

Что это дает бизнесу

Специалист по публичным закупкам может тратить до 40% меньше времени на анализ тендерной документации.

Поставщики получают четкую аналитику рынка.

Менеджеры по закупкам избегают рутинной работы — часть задач выполняет автоматизация.

Использование AI в сфере закупок позволяет:

быстро находить актуальные закупки;

оптимизировать ценообразование;

сократить расходы по подготовке тендерного предложения;

минимизировать риски дисквалификации из-за технических ошибок.

Почему это важно

Специалист по публичным закупкам может тратить до 40% меньше времени на анализ тендерной документации.

Поставщики получают быстрый обратный отклик и аналитику по рынку.

Менеджеры закупок избегают рутинной работы, автоматизируя подготовку тендерных предложений.

Выгоды для бизнеса

Использование AI в сфере закупок позволяет:

оперативно находить релевантные закупки,

оптимизировать ценообразование,

сокращать расходы на подготовку тендерной документации,

минимизировать риски дисквалификации из-за технических ошибок.

Площадки для закупок в системе Prozorro

Площадка Закупивли.Про хоть и не единственная в системе Prozorro, но выделяется тем, что активно развивает инструменты на базе искусственного интеллекта. Это дает конкурентное преимущество тем, кто ищет не только официальную площадку публичных торгов, а настоящего партнера в сфере закупок.

Ключевые преимущества:

инновационные инструменты для анализа данных;

постоянное обновление функционала;

экспертная поддержка поставщиков и закупщиков;

удобный кабинет с интуитивным интерфейсом.

Публичные закупки в Украине выходят на новый уровень благодаря интеграции современных технологий. Использование AI в госзакупках и коммерческих тендерах уже не фантастика, а работающая на бизнес реальность.