К закрытию межбанка курс доллара не изменился. Евро подешевело на 5 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 20 мая: евро подешевело на межбанке на 5 копеек
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Открытие 20 мая
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Закрытие 20 мая
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Изменения
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41,49/41,52
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41,49/41,52
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0
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46,72/46,73
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46,67/46,68
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5/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,75 грн. Евро покупают за 46,48 грн., а продают за 47,10 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,38−41,45, евро — 46,65−46,80 грн.
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Источник: Минфин
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