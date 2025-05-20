Администрация США вряд ли будет проводить политику слабого доллара — Citi

Американские рынки в значительной степени восстанавливаются после серьезных потерь, понесенных в апреле, когда президент США Дональд Трамп ввел свои «ответные» тарифы, но доллар США остается слабым. Однако это вряд ли является преднамеренным политическим шагом администрации Трампа.

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По состоянию на 12:30 индекс доллара, который отслеживает курс гринбека по отношению к корзине из шести других валют, снизился на 0,1% до 100,172 и по-прежнему более чем на 7% ниже с начала года.

Индекс упал ниже уровня, который обеспечивал поддержку в течение последних нескольких лет, что может соответствовать долгосрочной валютной политике администрации Трампа.

Однако, по мнению аналитиков Citi в своей записке, имеет смысл полагать, что администрация США теперь считает рискованным проводить еще более агрессивную политику ослабления доллара, которая может вызвать новые потрясения на рынке.

«На данный момент мы не считаем, что „Соглашение Мар-а-Лаго“ вероятно произойдет. Однако, когда мы накладываем политику администрации Трампа на такую структуру, мы думаем, что начинает формироваться согласованное направление», — заявили в Citi.

«Мы не думаем, что США смогут проводить валютную политику, направленную на повсеместное ослабление доллара США в ситуации, когда высокие тарифы повышают цены в США», — добавили в Citi.

«Если этот риск вызывает беспокойство, США захотят дождаться дальнейшего прогресса в торговых переговорах между США и Китаем, а также США и Японией, чтобы тарифы можно было снизить, а инфляционное давление ослабло».