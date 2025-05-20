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20 мая 2025, 16:16 Читати українською

В Испании исчез интернет и телефонная связь

Испания столкнулась с еще одним блэкаутом, на этот раз не работают телефоны и отсутствует Интернет. Об этом пишет LBC.

Испания столкнулась с еще одним блэкаутом, на этот раз не работают телефоны и отсутствует Интернет.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Все мобильные сети в Испании исчезли только через четыре недели после того, как страна пострадала от общенациональных отключений. Все ведущие провайдеры в Испании, включая Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil и O2, страдают от отключения», — говорится в сообщении.

Читайте: Испания, Португалия и часть Франции остались без электроэнергии

«Клиенты не могут совершать звонки, получать сообщения или использовать мобильные данные в результате отключения, которое началось примерно в 5 утра согласно данным веб-сайта DownDetector», — информирует LBC.

«Эта проблема распространилась на большую часть страны, проблемы зафиксированы во всех крупных городах, включая Мадрид, Малагу, Барселону, Валенсию, Мурсию, Севилью и Билаво. Люди по всей стране сообщают об отсутствии сигнала, полном отключении и проблемах с Интернетом», — говорится в сообщении.

Предыстория

28 апреля в Португалии, Испании, Андорре и одном из регионов Франции исчезла электроэнергия.

В результате обесточивания прекратили работу железная дорога, метрополитен, городской электротранспорт, светофоры, возникли перебои в работе супермаркетов и других учреждений.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
LutyiPerets
LutyiPerets
20 мая 2025, 16:19
#
Це ж було вже !
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
20 мая 2025, 17:38
#
Тест.
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