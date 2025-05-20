Совет Евросоюза окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, следует из заявления главы дипломатии
Совет ЕС одобрил 17-й пакет санкций против россии
Совет Евросоюза окончательно утвердил 17-й пакет антироссийских санкций, следует из заявления главы дипломатии
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Детали
«ЕС одобрил 17-й пакет санкций против россии, который включит почти 200 судов «теневого флота», — говорится в документе.
По словам Каллас, в пакет вошли также ограничения в рамках режимов ЕС за «права человека» и «гибридные угрозы».
Источник: Минфин
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