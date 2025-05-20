Польский индекс WIG растет на фоне надежд на мир в Украине

Польский фондовый рынок демонстрирует впечатляющий рост: индекс WIG на Варшавской бирже с начала 2025 года поднялся на 28,6%, обойдя рынки Чили, Греции и выросший лишь на 1% американский S&P 500. Об этом пишет Financial Times.

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Входящий в индекс

Индекс WIG охватывает крупнейшие компании Варшавской биржи, среди которых: PKO Bank, PKN Orlen (нефтегаз), PGE (энергетика), CD Projekt (IT), LPP (ритейл), Allegro.eu (маркетплейс). Также на бирже торгуются акции украинских компаний, в том числе Агротон, Астарта, Coal Energy, ИМК, KSG Agro, MLK Foods.

Почему рынок растет

Причины успеха включают в себя стабильную экономику Польши, приток иностранного капитала и низкую оценку акций. Польша менее уязвима к торговой войне, которую начал Дональд Трамп, ведь 75% ее торговли приходится на страны ЕС.