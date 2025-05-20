Министерство здравоохранения и социальных служб США заявило, что прекращает выплату $60 млн федеральных грантов Гарвардскому университету, заявив, что заведение Лиги плюща не смогло решить проблему антисемитских преследований и этнической дискриминации в кампусе. Об этом сообщает Reuters.
США прекращают выплату грантов Гарварду на $60 миллионов из-за антисемитизма
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Администрация президента США Дональда Трампа за последние недели заморозила или прекратила действие федеральных грантов и контрактов для университета на сумму около $3 млрд.
С момента вступления в должность в январе президент-республиканец стремился использовать федеральное финансирование исследований для реформирования академического сообщества США, которое, по его словам, охвачено антиамериканской, марксистской и «радикально левой» идеологией.
Администрация обвинила Гарвард в том, что он продолжает учитывать этническую принадлежность при рассмотрении заявлений студентов и допускает дискриминацию по отношению к евреям в результате пропалестинского студенческого протестного движения, в прошлом году всколыхнувшего американские кампусы.
Колумбийский университет в Нью-Йорке также стал мишенью для преследований из-за предполагаемого антисемитизма.
Администрация Гарварда ранее сообщала, что «не может покрыть всю стоимость» замороженных грантов, но работает с исследователями, чтобы помочь им найти альтернативное финансирование.
Университет также судится с администрацией Трампа из-за ее решения урезать гранты.
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