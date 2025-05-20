Энергоатом в первом квартале уплатил в бюджет 12,6 миллиарда гривен налогов

НАЭК «Энергоатом» в январе-марте 2025 года уплатил 12,6 млрд грн налогов и других платежей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Наполнение бюджета

«За первые три месяца 2025 года обществом уплачено в бюджет Украины 12,6 млрд грн в виде налогов, обязательных платежей и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это на 5,7 млрд грн больше, чем сравнить с I кварталом прошлого года.