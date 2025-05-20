В Украине растет остаток невозмещенных сумм НДС налогоплательщикам — Гетманцев

На 1 мая остаток невозмещенных сумм налогоплательщикам вырос до 30,36 млрд грн и увеличился на 3,9 млрд грн по сравнению с мартом 2025 года. Об этом в телеграм-канале написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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По его словам, к сожалению, финансовым органам не удалось решить проблему роста остатка невозмещенных сумм НДС.

В январе-апреле 2025 года налогоплательщикам начислено 55,47 млрд грн бюджетного возмещения, из которых выплачено:

11,83 млрд грн плательщиками режима экспортного обеспечения;

4,26 млрд грн плательщикам «Клуба белого бизнеса».

В то же время, по данным Гетманцева, остаток не возмещенных сумм на 1 мая вырос до 30,36 млрд грн и увеличился на 3,9 млрд грн по сравнению с мартом 2025 года.

На сумму роста остатка повлияло: