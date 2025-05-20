На 1 мая остаток невозмещенных сумм налогоплательщикам вырос до 30,36 млрд грн и увеличился на 3,9 млрд грн по сравнению с мартом 2025 года. Об этом в телеграм-канале написал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.
В Украине растет остаток невозмещенных сумм НДС налогоплательщикам — Гетманцев
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По его словам, к сожалению, финансовым органам не удалось решить проблему роста остатка невозмещенных сумм НДС.
В январе-апреле 2025 года налогоплательщикам начислено 55,47 млрд грн бюджетного возмещения, из которых выплачено:
- 11,83 млрд грн плательщиками режима экспортного обеспечения;
- 4,26 млрд грн плательщикам «Клуба белого бизнеса».
В то же время, по данным Гетманцева, остаток не возмещенных сумм на 1 мая вырос до 30,36 млрд грн и увеличился на 3,9 млрд грн по сравнению с мартом 2025 года.
На сумму роста остатка повлияло:
- не перечисление Казначейством плательщикам НДС 4,4 млрд грн;
- не исполнением решений судов, сумма в обжаловании возросла до 7,7 млрд грн;
- рост объема заявлений о возмещении НДС, передаваемых к документальной проверке до 38,4% (от суммы заявки по сравнению с предыдущим годом рост составляет 22,26% (апрель 2024 г. — 16,14%).
Источник: Минфин
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