Honda снизит финансирование электромобилей на $20 миллиардов к 2031 году

Японский автопроизводитель Honda Motor планирует сократить инвестиции в сегмент электромобилей до 7 триллионов иен ($48,32 миллиарда) до марта 2031 года, снизив предыдущий план в 10 триллионов иен. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Изменения в планах

Ранее, в мае 2024 года Honda заявляла о намерении вкладывать миллиарды долларов в развитие электромобилей и программного обеспечения в течение десяти лет до марта 2031 года.

Причины сокращения

На прошлой неделе компания объявила об отсрочке на два года проекта создания комплексной цепочки поставок для электромобилей в Канаде из-за снижения спроса на такие автомобили.

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