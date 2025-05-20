Японский автопроизводитель Honda Motor планирует сократить инвестиции в сегмент электромобилей до 7 триллионов иен ($48,32 миллиарда) до марта 2031 года, снизив предыдущий план в 10 триллионов иен. Об этом пишет Интерфакс-Украина.
Honda снизит финансирование электромобилей на $20 миллиардов к 2031 году
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Изменения в планах
Ранее, в мае 2024 года Honda заявляла о намерении вкладывать миллиарды долларов в развитие электромобилей и программного обеспечения в течение десяти лет до марта 2031 года.
Причины сокращения
На прошлой неделе компания объявила об отсрочке на два года проекта создания комплексной цепочки поставок для электромобилей в Канаде из-за снижения спроса на такие автомобили.
Выгодно оформляйте ОСГПО на авто онлайн с Minfin.com.ua и получайте полис на свой e-mail за 5 минут
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии