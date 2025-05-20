Саудовская Аравия увеличит сжигание нефти для электроэнергии

Саудовская Аравия планирует этим летом использовать больше сырой нефти для производства электроэнергии из-за ее более низкой цены по сравнению с мазутом и избыток предложения. Об этом пишет Reuters.

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Прогнозы использования нефти

По оценкам Wood Mackenzie, в 2025 году страна будет сжигать 465−470 тысяч баррелей нефти в сутки для электростанций, что на 10−15 тысяч больше, чем в 2024 году. Консалтинговая компания FGE прогнозирует 423−428 тысяч баррелей в сутки, что также превышает или соответствует прошлогодним показателям.

Причины изменений

«Низкие цены на нефть и высокие прибыли от продажи мазута изменяют структуру спроса — часть производства электроэнергии будет переведена с мазута на сжигание сырой нефти», — отметила старшая аналитика Wood Mackenzie Прити Мехта. Главный экономист Vortexa Дэвид Вех добавил, что у страны есть стимул производить больше нефти для внутреннего использования, а не для экспорта.

Ситуация на рынке

Увеличение внутреннего потребления может уменьшить опасения перенасыщения мирового рынка нефти, особенно после решения ОПЕК+ в апреле, мае и июне нарастить добычу почти на 1 миллион баррелей в сутки. В то же время, высокие цены на мазут, вероятно, ограничат его использование для генерации электроэнергии летом.

Особенности региона

На Ближнем Востоке летом, с июня по август, традиционно растет потребление электроэнергии из-за жары и необходимости кондиционирования воздуха, для чего используют нефть или мазут с высоким содержанием серы.