Китай скупает платину рекордными за год темпами

Китайские ювелиры и инвесторы в прошлом месяце импортировали наибольший объем платины за год, поскольку относительная стабильность драгметалла повысила его привлекательность по сравнению с быстро растущим и неустойчивым золотом. Об этом пишет Bloomberg.

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Импорт платины в Китай

Импорт платины в Китай, крупнейшего потребителя в мире, составил 11,5 тонн в апреле, по данным, опубликованным во вторник. По прогнозам аналитиков Bloomberg Intelligence, глобальный спрос на этот металл будет превышать предложение до конца этого десятилетия.

Растущий рынок Шуйбэй в Шэньчжэне, крупный центр ювелиров с более чем 10 000 розничных магазинов, дает представление о происходящих изменениях. Число продавцов платины на этом рынке утроилось за месяц, по словам Ян Яна, заместителя гендиректора одной из крупнейших компаний на рынке.

«Некоторые мастерские по изготовлению золотых изделий сейчас пытаются воспользоваться всплеском спроса», — говорит она. «Но переход не так прост, поскольку эти два металла требуют очень разных навыков изготовления».

Производители платины перегружены, и розничные продавцы теперь сталкиваются с беспрецедентными сроками ожидания, которые удвоились, добавила она.

Согласно Дэн Вэйбину, главе Азиатско-Тихоокеанского региона Всемирного совета по инвестициям в платину, спад продаж золотых украшений, начавшийся в прошлом году из-за высоких цен, заставил продавцов пересмотреть свои стратегии.

«Долговременные производители золотых украшений меняют приоритеты на платиновые изделия, поскольку золото стало слишком дорогим и нестабильным», — сказал Дэн, который примет участие в ежегодной встрече Platinum Week в Лондоне. «Платина вошла в игру, чтобы уравновесить риски и ценовые колебания золота».

Растущий спрос угрожает дальнейшим истощением уже сокращающихся наземных запасов платины. Рынок уже был на пути к ужесточению на ожиданиях, что замедление внедрения электромобилей приведет к тому, что дизельные автомобили будут дольше оставаться на дорогах, а вместе с ними и спрос на платину для каталитических нейтрализаторов.

Платина подорожала на 10% в этом году, частично из-за ожиданий ужесточения условий на рынке.