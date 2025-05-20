Народный банк Китая снизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.), до 3% годовых.
Китайский ЦБ снизил базовую ставку на 10 б.п. до рекордно низких 3%
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Ставка по пятилетним кредитам также снижена на 10 б.п. до 3,5%.
Обе ставки обновили минимумы за всю историю. Их изменения совпали с консенсус-прогнозами аналитиков, сообщает Trading Economics.
Последний раз НБК опускал ставки в октябре 2024 года.
LPR стала бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам.
Пятилетняя ставка напрямую влияет на стоимость ипотечных кредитов, годовая — всех остальных.
Источник: Минфин
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